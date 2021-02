Fakt, že vjezd do trutnovského okresu zůstal od půlnoci bez avizovaných policejních kontrol, zaskočil i členy humanitární jednotky Českého červeného kříže Semily. Ti chtěli policisty příjemně překvapit za třeskutého mrazu, kdy teplota klesala k mínus šestnácti stupňům, a přivezli jim občerstvení. Narazili však na prázdné stanoviště, které je umístěné uprostřed silnice ve Vrchlabí u fotbalového a běžkařského areálu Vejsplachy.

Místo toho je zaměstnal šílený řidič v podnapilém stavu, který si popletl prázdnou silnici se závodní dráhou. Rodeo za volantem vyšperkoval driftováním na parkovišti u fotbalového stadionu, aby zběsilou jízdu zakončil bouračkou na kruhovém objezdu. Vylétl ze zatáčky, narazil do zábradlí a zbořil sloup veřejného osvětlení s ukazatelem směrů.

"Přivezli jsme policistům, kteří tady budou hlídat uzavřenou oblast, potraviny a nápoje. Mají tam kávu, čaj, pití, pomeranče, mandarinky, sušenky," ukazoval obsah plných tašek Petr Šmíd, zástupce velitele humanitární jednotky Českého červeného kříže Semily.

Nakoupit a dovézt zásoby na hranici uzavřeného okresu Trutnov byla jejich vlastní iniciativa. "Nakoupili jsme, co jsme si mysleli, že by bylo vhodné. Připravovali jsme to během odpoledne. Nikdo nás o to nepožádal, jsme humanitární jednotka. Vždycky, když se děje něco většího, tak jedeme pomoct. A tohle je opravdu výjimečná situace," vysvětloval Šmíd, jak se objevila dvoučlenná posádka Českého červeného kříže o půlnoci ve Vrchlabí.

Policisté hlídají vstup na Trutnovsko na 36 stanovištích a namátkově, a to i uvnitř okresu, budou kontrolovat naplňování vládního opatření. Tři stanoviště se nacházejí na přeshraničních propojeních v Královci, Malé Úpě a v těsné blízkosti Žacléře.