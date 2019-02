Nabídli jsme vám přírodu i vlastivědu, známé osobnosti, historické skutečnosti, akce a události spjaté s oběma našimi kraji. V mnoha případech jsme čerpali z vašich připomínek a tipů, které obohatily náš heslář, děkujeme za ně. Mnohé tipy od vás přicházely takříkajíc „ex post", tedy poté, co už jsme uzavřeli a vydali hesla příslušných písmen. Rozhodli jsme se proto pro jakýsi „dotisk" a v naší Východopedii jsme od 31. října 2015 pokračovali. Od té doby vyšlo dalších 15 stran a v nich 118 hesel.

Celkem jsme vám tedy nabídli 1217 zajímavosti z vašeho okolí. Všem, kteří s námi spolupracovali a řadu tipů nám nabídli, děkujeme.

Písmeno V (dokončení)

Vokatý Martin, Ing. arch.

Vystudoval Fakultu architektury VUT Brno. Je spolumajitelem a výkonným ředitelem trutnovské architektonické a projektové kanceláře ATIP. K jeho nejznámějším stavbám patří pražská O2 arena v Libni, bytové domy Pivovar Vrchlabí, rozvoj skiareálu Špindlerův Mlýn nebo výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Byl dlouholetým členem lyžařské reprezentace, spolukomentátorem České televize při přenosech vrcholných podniků sjezdového lyžování, působí jako inspektor mezinárodní lyžařské organizace FIS. Uspěl v komunálních volbách – v minulém období byl zastupitelem města Trutnova.

Voňková-Andrtová Dagmar

Kytaristka, skladatelka a zpěvačka, rodačka z Hradce Králové (13. května 1948). Po gymnáziu studovala pedagogickou fakultu. Její hudební kariéra začala v roce 1971, kdy se objevila v soutěži Mladého světa. Později se stala členkou sdružení Šafrán. Vydala sedm alb (Dagmar Andrtová-Voňková; Živá voda; Golden Gate: The Magician of Guitar from Prague I; Dagmar Andrtová; Birdcage/Voliéra; Milí moji; Slunci ležím v rukou), účinkuje i na albech jiných písničkářů. Vystupovala po téměř celém světě, její skladby vyšly i u zahraničních vydavatelů a nahrála rovněž hudbu pro představení Rok na vsi bratří Mrštíků (Národní divadlo 1993, režie Miroslav Krobot).

V roce 2010 vydala knihu písňových textů, básní a kreseb Listí a 16. listopadu 2010 jí byla udělena pamětní medaile Ústavu pro studium totalitních režimů „Za svobodu a demokracii".

Výborná Lucie

Královéhradecká rodačka (30. června 1969) je moderátorkou Radiožurnálu. Začínala v roce 1994 ve Snídani s Novou, kde byla až do roku 2004, známe ji i z pořadů České televize. V rozhlase začala moderovat na vlnách Frekvence 1, od roku 2008 působí v Českém rozhlase. Věnuje se sportu, v roce 2014 byla ve výpravě horolezce Radka Jaroše na K2, kterému se jako patnáctému člověku na světě podařilo zdolat všech čtrnáct osmitisícovek, o čemž aktuálně informovala na rozhlasových vlnách.

Moderovala významné akce jako Koncerty lidí dobré vůle z Velehradu nebo Sportovec roku či Českého lva. Provdala se za bývalého vicemistra světa v zápasu sumo Jaroslava Poříze, se kterým má dceru Vanesu.

Východočeský výtvarný salon

Každoroční společná výstava členů Unie výtvarných umělců – oblastního sdružení Hradec Králové, na které prezentují výběr ze své aktuální tvorby zahrnující práce z oboru, malířství, grafiky, sochařství, keramiky, umělecké fotografie, počítačové grafiky a textilní tvorby. V posledních letech je ve spolupráci s Klicperovým divadlem v poslední červnové dekádě součástí doprovodného programu mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů.

Koná se od roku 1993, od roku 2014 na něm vystavují i hosté – poprvé to byl sochař Olbram Zoubek, v loňském roce malíř a grafik Vladimír Suchánek a polští výtvarníci Malvina Karpová a Bogdan Wieczorek.

Písmeno W

Waciakowski Daniel, MUDr.

Pardubický rodák (7. července 1977) se v letech 1999 a 2000 stal amatérským mistrem světa v kickboxu (Bejrút, Chalkidiki), v letech 2001-2004 soutěžil mezi profesionály. Byl ve finále soutěže Grand Prix Praha (2001); v Glasgowe (2006) se stal dvojnásobným profesionálním mistrem světa asociací WPKL (světová profesionální bojová liga) a WPKC (světová profesionální kickboxerská rada).

Vystudoval Lékařskou fakultu UK Hradec Králové (1997-2003), za studijní a sportovní úspěchy získal v roce 2003 mimořádnou cenu rektora Univerzity Karlovy. Po atestaci v oboru ortopedie začal pracovat na Ortopedické klinice FN Hradec Králové, po pěti letech odešel do Prahy, je ortopedem FN Na Bulovce. Spolupracuje s prvoligovými fotbalovými a hokejovými kluby.

Wolf Vladimír, prof.

Vysokoškolský pedagog, historik a spisovatel se narodil 4. února 1942 v Jaroměři. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie-čeština, a zde získal u prof. L. Hosáka v roce 1967 doktorát filozofie. V letech 1965 – 1970 pracoval jako historik v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, kde inicioval vydávání historických sborníků Krkonoše a Podkrkonoší a přispěl k rozvoji vlastivědné, muzejní a historické práce na Trutnovsku. Pro své pro režim nepřijatelné postoje v letech 1968–1969 byl přeřazen do dělnické profese. Pracoval jako dělník – kopáč – archeolog na archeologických výzkumech (1970-1974), pak jako podnikový archivář n. p. Texlen v Trutnově (1974-1990). Záhy z bezvýznamného archivu vybudoval kvalitní historické pracoviště zaměřené na dějiny čs. lnářského a textilního průmyslu, V roce 1991 zakotvil jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Hradec Králové, kde se etabloval ve vedení nejen Ústavu historických věd, ale i jako proděkan (1996 -1999) a po dvě volební období jako děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (1999-2005).

Na PedF se habilitoval v roce 1993 na docenta a v roce 2000 na vysokoškolského profesora. Wolf největší odborný zájem věnoval dějinám středověku, kolonizaci, fortifikaci, hradům, husitství, ale i archeologii, dějinám lnářství, metodologii zpracování dějin lnářství a setkávání historiků dějin textilu. Od roku 1992 je členem Českého komitétu historiků, od roku 1993 předsedou české části Kladské komise historiků a členem české části Společné česko-polské komise humanitních věd při MŠMT ČR v Praze a členem komise pro historickou geografii při Historickém ústavu AV ČR.

Písmeno Z

Zahrada východních Čech

Tradiční zahrádkářská výstava, jejíž 17. ročník v areálu Sokolské zahrady v Častolovicích uspořádala na podzim minulého roku Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Územní rada ČZS Rychnov nad Kněžnou a městys Častolovice. Během čtyř říjnových dnů ji navštívilo téměř 11 500 lidí. Na výstavní ploše přes 3000 metrů čtverečních a prodejní ploše přes 2000 metrů čtverečních byly k vidění veškeré zahrádkářské produkty a speciality z celých východních Čech. Zájem byl o ovoce, zeleninu, květiny, léčivé byliny, expozici včelařů, kaktusářů, chovatelů, akvaristů a dalších zájmových organizací, nechyběly potřebná technika a mechanizace. Součástí jsou odborné přednášky a besedy, poradny, ochutnávky, prezentace škol, soutěže, stánkový prodej, kulturní programy a hudební vystoupení.

Zach Jaroslav

Magik – kouzelník, publicista a výtvarník se narodil 14. prosince 1927 v Jaroměři. Během života pracoval jako katastrální úředník, kriminalista, výtvarník v reklamě a třináct let (1974–1987) jako estrádní umělec, magik a kouzelník. Jeho repertoár obsahoval čtrnáct rozmanitých programů a pět samostatných pořadů. Jeho statistika uvádí více jak 6350 sólových vystoupení. Byl úspěšným organizátorem mezinárodních přehlídek kouzelnického umění v Hradci Králové (1987) a v Jaroměři (1996). Jako mistr moderní magie získal řadu vyznamenání, diplomů, plaket, mj. i dvakrát Zlatou magickou hvězdu Českého magického svazu (ČMS, 1987a 1990).

Uplatnil se v angažmá nejen v Československu, ale i v zahraničí (Německo, Polsko). Od té doby v Jaroměři uspořádal řadu dalších významných akcí se svými kolegy – kouzelníky. Vlastním nákladem čtvrt milionu korun vybudoval v Jaroměři Muzeum magie, které bylo jako jediné v České republice otevřeno v květnu roku 2009. Zabýval se umným kouzlením založeným na zručnosti a umu, sugescí, hypnózou, a tajemnem.

Zemřel 16. března 2015 v Jaroměři.

Zach Martin, Mgr.

28. srpna 2009 se vrchlabský rodák (13. listopadu 1985) stal v Náchodě vítězem 10. ročníku soutěže Muž roku, kterou pořádá David Novotný. Den po vyhlášení si poranil páteř při skoku na lyžích do vrchlabského rybníka Kačák a ochrnul. Je absolventem gymnázia v Novém Městě na Moravě a Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

V současnosti pracuje jako tiskový mluvčí dvou společností, je patronem občanského sdružení pro hipoterapii Caballinus, zabývá se moderováním. V roce 2013 založil občanské sdružení propagující adrenalinové sporty pro vozíčkáře, v současnosti se sdružení zaměřuje na finanční podporu nových lidí po úraze.

Martin Zach do úrazu v roce 2009 závodně běhal na lyžích, aktivně sportuje i dnes. Věnuje se atletice, lyžování na monoski, jezdí také na handbiku, speciálním kole pro zdravotně postižené. Na častých besedách ve školách se snaží o osvětu mezi mladými, v rehabilitačním ústavu v Kladrubech vyučuje dovednosti vozíčkáře.

Zindulka Stanislav

K herectví ho v Jilemnici, kde se 5. května 1932 narodil, přivedli rodiče. Nebylo divu, že odešel na pražskou DAMU, kde byl ve třídě Vlasty Fabiánové. Po absolutoriu nastoupil do dnešního Klicperova divadla v Hradci Králové, kam ho angažoval tehdejší ředitel Milan Pásek a za dvanáct let (1955-1967) zde odehrál řadu zajímavých rolí. Pak byl 22 let v brněnském Divadle bratří Mrštíků, v Brně se věnoval i pedagogické činnosti. Na tamější konzervatoři učil v letech 1968-1975 (mezi jeho žáky mj. byli Libuše Šafránková, Dagmar Veškrnová, Oldřich Kaiser), pak musel ze školy odejít z politických důvodů. Pro špatný kádrový profil nemohl dlouho vystupovat ani na pražských divadelních scénách. To se změnilo v roce 1989. Z Brna odešel do Městských divadel pražských, kde odehrál pět sezon. Od roku 1994 je členem pražského Činoherního klubu, vedle toho také často hostuje (Divadlo Ungelt, Divadlo bez zábradlí, Divadlo v Řeznické).

Filmový či televizní divák si ho vybaví především jako „velkého herce malých rolí". V polovině osmdesátých let jej proslavila role Josefa Pumplmě v seriálu Vlak dětství a naděje, ve Smyczkově seriálu Bylo nás pět byl nepříjemným panem Fajstem. Popularitu mezi nejmenšími diváky mu získala i role kouzelného dědy v Kouzelné školce České televize.

V roce 2001 získal Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli za ztvárnění Edy v Babím létě. Z roku 1968 má Cenu Svazu českých dramatických umělců za výkon v titulní roli Pavla Kohouta August August august a v roce 1990 získal tvůrčí prémii FITES a Českého literárního fondu za výkon v seriálu Vlak dětství a naděje.

Zlatý kolovrat

Cena, kterou uděluje Rada Královéhradeckého kraje tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel nebo těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Ocenění je obdobou titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje Ministerstvo kultury ČR. První ceny Zlatý kolovrat byly předány již v roce 2002 a poté byly udělovány každý další rok – letos to bude již po patnácté. Doposud bylo uděleno 36 cen: nejvíce řezbářům a krajkářkám, ale oceněni byli rovněž perníkáři, košíkáři, švadleny, přadleny nebo dlouholetí pečovatelé o lidové umění.

Cenu tvoří diplom a keramické dílo, jehož autorem je František Juračka z Holic. S cenou je spojen i věcný dar rady kraje v hodnotě 5000 korun. Návrhy na udělení ceny připravuje oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu ve spolupráci s odborníky, kteří se zabývají tradiční lidovou kulturou. Návrh na ocenění však může podat kdokoliv, je však třeba, aby byl náležitě odůvodněn. Nominace projednává výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Cenu zpravidla předává hejtman Královéhradeckého kraje, případně jeho první náměstek. Předávání se zúčastňují také zástupci obcí, ve kterých oceněný tvůrce žije. Tato malá slavnost se odehrává v předvánoční době.

Písmeno Ž

Žádníková-Volencová Zdeňka

Česká herečka se narodila 25. října 1974 v Ústí nad Orlicí a vyrůstala v České Třebové. Od čtrnácti let docházela do dramatického kroužku Základní Umělecké Školy v Hradci Králové. V té době vzniklo známé hradecké divadlo Jesličky a ona se stala jeho členkou. Po maturitě na gymnáziu vystudovala katedru loutkového a alternativního herectví na DAMU. Od roku 1996 je členkou souboru Dejvického divadla. Její první televizní vystoupení bylo v seriálu Lékárníkovic holka (režie Anna Procházková, 1996). Také se objevila na televizních obrazovkách, např. v pohádce O zlé a dobré vodě (režie Vlasta Janečková, 1997) nebo Kašpárkovy rolničky (režie František Filip, 1999). Popularitu jí přinesla role Ivany Kučerové-Hruškové v seriálech Rodinná pouta (2004) a Velmi křehké vztahy (2007).