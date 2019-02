Východní Čechy – Všeobecná zdravotní spořitelna vrátila lidem ve Východočeském kraji, jejichž platby u lékaře či v lékárnách překročily takzvaný ochranný limit, už 6,37 milionu korun. V České republice to bylo téměř 63 milionů korun. V celé republice vrátila VZP 75 tisíc přeplatků, z toho jednu desetinu tvořily přeplatky Východočechů.

Ochranný limit stanoví maximální částku, na kterou se mohou u jednoho člověka vyšplhat regulační poplatky a doplatky za léky na 5000 korun, u pojištěnců do 18 let a nad 65 let polovinu, tedy 2500 Kč.

„Za první tři čtvrtletí letošního roku překročilo tento limit 74 tisíc klientů VZP. Oproti loňsku je to pokles o 33 procent. Z toho vyplývá, že lidé nechávají u lékařů a v lékárnách méně peněz," uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

S průměrnou vrácenou částkou 929 korun je na prvním místě Praha, druhé jsou s odstupem střední Čechy s 883 korunami. Naopak nejméně lidé platí, a nejméně proto dostávají vráceno, v Jihočeském kraji, kde průměrná částka činí 789 korun, a na Zlínsku, kde dosahuje výše 792 Kč.

U celkové výše vrácených přeplatků jsou rovněž v čele Pražané s 11,56 milionu korun, poslední místo obsadili obyvatelé Karlovarského kraje s 1,54 milionu Kč. Pardubický kraj je na šestém místě, tamějším pacientům VZP vrátila 3,65 milionu korun, Královéhradecký kraj obsadil předposlední místo s přeplatky ve výši 2,72 milionu Kč.

„Jednou z příčin meziročního poklesu zaplacených, a tedy i následně vracených částek může být to, že pojišťovna zavedla od března tzv. pozitivní listy, tedy jakýsi seznam, na němž lékařům doporučuje k předepisování ekonomicky nejvýhodnější varianty léků," informoval mluvčí. Upozornil, že přípravky z pozitivních listů jsou pro pacienty zásadně bez doplatku, proto mohou lidé ušetřit, a nedostávají se tak snadno nad ochranný limit. VZP vrací každou korunu zaplacenou nad něj.