Wroclaw.Zdroj: Deník/Jiří ŠpreňarWrocław v posledních letech proslavili bronzoví trpaslíci. Malí mužíčci se nacházejí téměř po celém městě. Existuje o nich mnoho legend, ale pravdivá verze je považována za formu protestu, který byl zahájen za účelem zrušení cenzury. Trpaslík je symbolem protikomunistického hnutí z 80. letech 20. století. To na svém začátku kreslilo trpaslíky na skvrny od barev, kterými se zakrývala protisocialistická hesla. Nakonec se tato akce ukázala ne příliš efektivní a na malé malované mužíčky se pak na chvíli zapomnělo. A to až do roku 2005, kdy se objevily první figurky. Jednou z nich byl otec všech trpaslíků, Papa Dwarf, který se objevil ve Świdnické ulici. Turistů se zájmem o vzhled wroclawské trpaslíky přibývá. Aby bylo možné tyto unikátní bronzové sošky snáze najít, byla vytvořena mapa trpaslíků. Ta ale zdaleka neobsahuje všechny, v současnosti je ve městě kolem 900 skřítků.

Z jednoho domku promlouvá losí hlava, opodál se točí větrný mlýn, támhleto barevné je magická krajina zábavy a nad hlavami vám projede sobí spřežení v podobě horské dráhy. Stánkaři nabízejí rozličný tovar, a jen na málokterou nabídku bychom narazili na jarmarku v Čechách. Na pultech je vyložen a na stojanech pověšen široký výběr z možných vánočních dárků, které lákají ke koupi stejně jako krajové speciality místní kuchyně. Především pak na různé způsoby připravovaný sýr, zapiekanki, klobásy, bramborové placky, obrovské krajíce chleba se sádlem, zelím a klobásami či svařené víno, které kruhové bary nabízejí v několik příchutích. Cena od 15 do 19 zlotých. Kdo by zatoužil přece jen po domácí kuchyni, tak má možnost využít pohostinnosti České Pivní Restaurace ve Swidnické ulici.

Na vánoční jarmark v pondělí vyrazila i Liana Cholevová z Broumova. Cesta z Broumova přímo do historického centra města trvá zhruba dvě hodiny a měří 102 kilometrů. Auto lze odstavit na placeném podzemním parkovišti pod Placem Wolności. Odtamtud to je na jarmark zhruba 400 metrů pěšky přes silnici. „Navštívit trhy mimo víkend byla dobrá volba. Kolegyně v práci vyrazila do Wrocławi o víkendu a prý už nikdy více. Šli v davu a proud lidí je unášel kupředu, takže se nemohli pomalu ani nikde zastavit. Fronty u stánků se prý táhly i přes deset metrů," popisuje víkendovou podobu vyhlášeného jarmarku.

Zdroj: Jiří Řezník

V pondělí byl ale na hlavním Rynku, vedlejším Solnem placu a přilehlých ulicích relativní klid. „Žádné fronty, všude místo na sezení, prohlédnout jsme si mohla v klidu každé nabízené zboží. Klid a pohoda, které jsem si tři hodiny užívala na tržišti," doporučuje návštěvu ve všední den. „Ochutnala jsem výborný Vratislavský svařák, horkou mandlovou čokoládu, výborné bruselské hranolky a uzené pečené sýry. Všude vládla pohoda, stánkaři neuvěřitelně příjemní, usměvaví. Příští rok určitě pojedu opět a opět mimo víkend," říká, že den dovolené nebyl promarněný. Jako upomínku si přivezla keramický hrníček v podobě válenky, v němž se prodává svařák. Takovýchto „kubků" (jak říkají Poláci hrnečku) stojí ve velkém provedení na různých místech několik, lidé si do nich vlezou a fotí se - stejně jako ve vánočně laděných domcích určených právě k účelu fotografie na památku.

Blížící se soumrak a rozsvěcení tisíců světelných ozdob přece jen přilákal více návštěvníků, takže kolem 16. hodiny se náměstí začalo plnit. Největší shluk lidí byl u asi 12metrového umělého stromu, který je dominantou celého jarmarku. S houstnoucí tmou se více prosazovala barevná blikadla, která dodávají jarmarku spíše pouťový charakter, ale světla k adventnímu času patří.

Jak mají otevřeno? Jarmark je otevřený až do 7. ledna 2024 od 10 do 21 hodin každý den kromě:

• 24. prosince 2023 (Štědrý den) – uzavřen

• 25. prosince 2023 (1. svátek vánoční) - uzavřen

• 26. prosince 2023 (2. svátek vánoční) - otevřen od 13:00

• 31. 12. 2023 (Silvestr) - otevřeno do 17 hodin, stánky s jídlem a pitím do 02:00 (1. ledna 2024)

• 1. ledna 2024 (Nový rok) – uzavřen