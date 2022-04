Pandemie covidu a dlouhé uzávěry škol a vnitřních sportovišť znemožnily mladým tanečníkům z ateliéru Zuzany Richterové scházet se a cvičit pospolu. "Všichni jsme vnímali zvláštní pocit zmaru z toho, co se kolem dělo. Už jedenáct let se Zuzkou Richterovou spolupracujeme na přípravě různých scénických představení a covid to na chvíli přerušil. Chtěli jsme s jejím ateliérem vytvořit něco, co má smysl," vysvětluje Vydra.

Místo aby jen tančili před webkamerami, rozhodli se vytvořit společný projekt venku. A to i přes třeskuté mrazy. "Když mi Zuzka volala, zrovna venku padalo hodně sněhu. Ve Valdštejnské lodžii je dost náročné sníh odklízet a přímo se nabízelo té kalamity využít. Inspirovala nás ke ztvárnění klasické pohádky o Sněhové královně," vypráví Vydra s tím, že následovalo intenzivní, fyzicky i psychicky náročné natáčení.

Nejtěžší úlohu ale měli sami tanečníci. "Asi nejhorší bylo, že jsem všechny svoje scény hrál v zimě, takže jsem byl celý zmrzlý. Jinak se mi to ale moc líbilo, hlavně to teď vidět hotové na plátně," popisuje své pocity představitel Kaie Jindřich Horák. Jeho taneční parťačka Mariana Horáková alias Gerda se účastnila všech natáčecích dnů a i pro ni byly nejnáročnější mrazy. "Jeli jsme to pořád dokola, to bylo hodně náročné. A taky byla opravdu hodně velká zima a nebylo moc času si odpočnout. Ale užili jsme si to," doplňuje.

UHO odzvonilo. Jičínské školní jídelny chtějí čerstvé, lokální a sezónní jídlo

Náročný terén a extrémní počasí vznik filmu komplikovalo celý rok. "Zimní scény se točily ve velkém mrazu a v létě jsme chytli nejteplejší den za posledních asi deset let. V tom horku jsem měl já osobně asi největší krizi. Zimu zvládám daleko líp a horko bylo pro mě dramatické. A taky jsem se bál o zdraví našich účinkujících," vysvětluje Vydra.

Výsledek ale podle všech zúčastněných stál za trochu nepohodlí a všechny děti si po premiéře pochvalovaly výsledek i možnost tvořit film společně. "Nejlepší byly ty natáčecí dny a že jsme mohli tancovat spolu," shodují se.

Taneční film beze slov doplňuje podmanivá hudba a krásné scenérie jičínské krajiny. Kromě Lodžie zavede příběh Gerdy a Kaie diváky na rozkvetlé pole vlčích máků, po zříceninu hradu Veliš nebo do skal a podzimně zbarvených lesů.

Film vznikl za pět natáčecích dní rozprostřených do celého loňského roku. Jiří Vydra se ujmul režie a za kameru se postavil dvorní fotograf Lodžie Ondřej Vraštil. "Pro Ondru bylo natáčení a následně i střih jeho filmovou prvotinou a chopil se toho skvěle. Pomáhali nám i další přátelé – Anna Štěpánová alias AN NA vytvořila hudbu spolu s Honzou Šiklem, Tereza Havlová, jičínská rodačka, vytvořila kostýmy, masky Daniela Paseková. Záběr z dronu natáčel Radek Habada a Jakub Soldán vymazával ze záběru běžce v zelených bundách, aby nebyli vidět," vyjmenovává Vydra. Na vzniku filmu se finančně podílelo i město Jičín.

Ženy z Jičínska podvedl internetový zloděj, přišly o více jak 23 tisíc korun

Další společný projekt zůstává zahalený tajemstvím. "Měli jsme spolu boje, protože já jsem chtěla víc taneční věci, Jirka chtěl víc herecké. Takže se ještě musíme lépe sladit, než bude druhý díl," směje se Zuzana Richterová. Ve filmu si zahrála podmanivě krásnou a záludnou Sněhovou královnu.

Úplně poprvé se film Gerda a Kai představil o Vánocích publiku v Lodžii, velká premiéra v jičínském Biografu se uskutečnila v úterý 19. dubna. Co bude s filmem dál je podle Jirky Vydry zatím nejisté. "Minulý týden mě oslovila kamarádka z Hradce, že se v Červeném Kostelci organizuje filmový festival a jestli bychom tam film mohli přihlásit. Tak uvidíme, jak to dopadne," doplňuje.