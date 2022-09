SPD s podporou Trikolory se netají tím, že někteří její kandidáti souhlasí s ruskou agresí na Ukrajině. Účet se jménem Světlana Ekaterina Tomaštik lidem rozesílá výhružné zprávy, které reagují především na tento konflikt. Od lidí za to schytala vlnu kritiky. 28letá žena se stejným jménem i období kandiduje do zastupitelstva Pardubic, na kandidátce SPD figuruje na 31. místě a do městského obvodu Pardubice II (Polabiny) ze 4.. Podle kandidátní listiny pracuje v pohostinství.