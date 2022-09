Báječná soutěž a báječná atmosféra, tak mluví o klání v belgickém městě Namur vedoucí sedmičlenné výpravy Tomáš Saifrt. „Přestože je to soutěž, tak si všichni navzájem fandili a povzbuzovali se. V Belgii byla neuvěřitelně přátelská atmosféra. Každý večer jsme se scházeli a vyměňovali si zkušenosti,“ neskrývá nadšení instruktor hasičů z Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí na Náchodsku.

V Belgii soutěžili hasiči lezci z celého kraje - Lukáš Němec, Tomáš Stehlík, Petr Urbanovský a Tomáš Saifrt. Tým profesionálních hasičů doplnili figurantka Jana Vítová, rozhodčí Josef Ulrich a lektor práce ve výškách firmy Singing Rock Lukáš Neklan. Pravě posledně jmenovaného přibrali hasiči pro prestižní soutěž záchranářů z prostého důvodu. „U nás máme legislativní výjimku, která nám umožňuje pracovat na jednom laně. Na to jsme zvyklí a vypracovali jsme si vlastní metodiku. Soutěž se ale jede v dvoulanové technice,“ vysvětluje komplikaci pro český tým Tomáš Saifrt.

V Belgii soutěžili hasiči lezci Lukáš Němec, Tomáš Stehlík, Petr Urbanovský a Tomáš Saifrt. Tým doplnil lektor práce ve výškách firmy Singing Rock Lukáš Neklan, figurantka Jana Vítová a rozhodčí Josef Ulrich.Zdroj: HZS KHK

Právě práci s dvojitým jištěním pak tým hasičů trénoval s Lukášem Neklanem tři čtvrtě roku. „Jednolanová záchrana se využívá ve světě obvykle v horách a přírodních podmínkách. Většinou tam, kam by bylo komplikované dopravit potřebný materiál,“ dodává hasičský instruktor.

Evakuace z horské dráhy

Samotné klání v Belgii trvalo tři soutěžní dny a pořadatelé týmy konfrontovali s různými situacemi. Zadání dostávali záchranáři v angličtině nebo francouzštině. Například první den zachraňovali figuranty z atrakcí v zábavním parku Walibi u Bruselu. „Evakuovali jsme třeba z horské dráhy a z dalších atrakcí. Třeba se sedmdesátimetrové věže, kde se zhruba v 50 metrech zasekly sedačky s lidmi,“ popisuje Saifrt úkol v obřím zábavním parku.

Hned druhý den pak záchranáři soutěžili v úplně jiném prostředí - na střeše historické budovy a pak i uvnitř muzea letectví. „Museli jsme se pohybovat pod střechou budovy a pod námi byla zavěšená historická letadla. Bylo to realistické i v tom, že muzeum bylo normálně otevřené a museli jsme dávat pozor, aby nám nespadla třeba karabina a někoho pod námi nezranila,“ líčí Tomáš Saifrt. Třetí den pak simuloval zásahy venku.

Kromě soutěžení sbíral tým i Belgii i nové zkušenosti. „Například nad zatopeným lomem jsme pomocí dronu natahovali lana, ze kterých jsme do vody spouštěli potápěče,“ popisuje novou techniku Tomáš Saifrt a říká, že tým tak měl možnost si přímo v simulované akci vyzkoušet novinky a srovnat je s u nás využívanými postupy: „Paradoxně jsme právě při úloze v lomu byli pomalí, protože jsme zvolili špatnou taktiku. Tam nás vytrestalo, že nejsme zvyklí na dvoulanovou techniku.“

Žádný z úkolů ale pro české hasiče nebyl neřešitelný. „Nic nás až tak zásadně nepřekvapilo, protože v rámci zásahů a výcviku jsme zvyklí řešit podobné situace,“ připomíná Saifrt.

Skály i lanovky

V kraji působí osm desítek hasičů lezců. Nejčastěji pomáhají při transportech zraněných z nepřístupných terénů, třeba ze skal nebo ze strmých horských svahů. „Poměrně často sundáváme paraglidisty ze stromů, zažili jsme už i evakuaci lanovky. Tam je to o to těžší, že je to velký počet lidí, které musíme dostat dolů rychle,“ popisuje zásahy hasičů lezců Tomáš Saifrt.

Mezi 24 týmy z celého světa skončili hasiči z hradeckého kraje za Japonci, Brity, Poláky a Švédy. „Samostatnou kapitolou byl poslední večer. Vyhlašují se nejen vítězové, ale každý tým dostal čas na pódiu, aby si užil vyhlášení za vřelé podpory ostatních,“ vzpomíná Tomáš Saifrt a dodává, že by se „jeho“ tým na soutěž rád vrátil.