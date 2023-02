"Od pátku do neděle zasahovaly naše posádky u více než dvou desítek úrazů při zimních sportech. Jako by to ale nestačilo, s pobytem na horách jde ruku v ruce i zábava se vším všudy. Tedy i s nějakým tím alkoholem - suchý únor, nesuchý únor! Takže ke sportovním úrazům můžeme připsat ještě také celou řadu těch opravdu zbytečných. Třeba několik úrazů po pádu na schodech. A nejenom na nich. Vážný úraz s bezvědomím si padesátiletý muž přivodil na chalupě po pádu na překážku," podělili se královéhradečtí záchranáři o čerstvou zkušenost na svých facebookových stránkách.

I v tomto případě prý sehrál svou roli alkohol: "Stav zraněného si v rámci léčby vyžádal mimo jiné napojení na přístrojové dýchání a urgentní letecký transport do traumacentra. Jako dobrý se neukázal ani nápad 12letého chlapce, který se na sjezdovce snažil zachytit ujetý snowboard. Následoval náraz rozjetého prkna do kotníku a po ošetření na svahu transport do nemocnice s podezřením na zlomeninu."

Sanita Zdravotnické záchranné služby KHK vyjela v sobotu i do střediska v Říčkách v Orlických horáchZdroj: Deník/Jana Kotalová

Zdravotničtí záchranáři všechny nabádají, aby byli opatrní a případným nehodám nešli naproti.

"Vedle událostí na horách jsme ale samozřejmě řešili celou řadu standardních případů - nemocí i úrazů. Například v neděli ráno dostal na náledí smyk linkový autobus ve Studnici na Náchodsku a narazil do zdi kostela. Po nehodě dvě naše posádky spolu s inspektorem provozu ošetřily šest zraněných. Ve všech případech se jednalo naštěstí o nezávažné úrazy, zejména trupu, hlavy a končetin. Stejné štěstí již, bohužel neměl 33letý řidič dnes dopoledne u Týniště nad Orlicí. Při střetu jeho dodávky postupně se dvěma nákladními vozy utrpěl zranění, kterým i přes veškerou pomoc hned několika našich týmů podlehl," dodávají záchranáři.

