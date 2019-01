Východní Čechy /ANKETA/ - Je to letošní první v Česku a v historii českých babyboxů už 131. dítě. V pondělí v noci v hradecké schránce našli zdravou holčičku.

Dívenka byla v babyboxu odložená podle všeho ihned po porodu – celá zakrvavená, se zbytky plodové vody na tělíčku a s neošetřenou pupeční šňůrou. Jinak ale zdravá. Zakladatel babyboxů Ludvík Hess jí dal jméno Jana po zdejší krajské radní pro zdravotnictví Janě Třešňákové, která je přívržencem schránek pro nechtěné novorozence.

Narozdíl ovšem od řady jiných expertů. Právě v Hradci se před pěti lety strhl obrovský boj o umístění zde do té doby chybějícího babyboxu. Nebyl tu proto instalován podobně jako ve většině případů u zdejší nemocnice, ale v sídle zdravotnické záchranky.

Tehdejší šéf fakultky Leoš Heger si tehdy s Hessem takřka vjel do vlasů. „Osočili nás, že jsme vrazi malých dětí," rozohnil se tehdy Heger. „Takovou ignoranci jsem nezažil," kontroval se stejným rozhořčením Hess.

Heger zamítnutí babyboxu zdůvodnil především ekonomickými důvody. Zjistil si, že na Hradecku se v posledních letech žádný mrtvý novorozenec neobjevil. Nemocnice by se navíc musela starat o jeho údržbu. „Matky mají víc možností zaopatření dítěte, než jen babybox. Myslíme, že potřebné finance lze využít – i ve prospěch dětí – podstatně lépe. Babyboxy problém nevyřeší," vysvětloval Heger. Jako alternativu navrhl utajený porod nebo adopci.

Hess odmítá, že babyboxy podporují nezodpovědnost matek. „To je totéž jako tvrdit, že nůž v kuchyni je nebezpečný tím, že ho vrazím někomu do břicha," řekl v pondělí.

Nástupce Hegera ve funkci, nynější ředitel fakultky Roman Prymula ovšem babyboxům také není nakloněn. „Jednak mi přijdou jako zvrácená forma antikoncepce, jednak si nemyslím, že by měly být v každém okresním městě," zopakoval v pondělí Prymula.

Hess se proto před pěti lety zkoušel dohodnout o umístění babyboxu se soukromou hradeckou klinikou Sanus, nakonec ale byl instalován na budově krajské záchranky. „Pokud pomůže zachránit i jen jeden život, tak stojí za to," uvedl při jeho zprovoznění v září 2011 ředitel ZZS KHK Jiří Mašek.

Babyboxy ve východních Čechách

Orlickoústecká nemocnice

zřízen 7. 3. 2008 (7. otevřený) počet umístěných dětí: 2

Pardubická krajská nemocnice

zřízen 29. 7. 2008 (11. otevřený) počet umístěných dětí: 4

Oblastní nemocnice Náchod

zřízen 6. 2. 2009 (21. otevřený) počet umístěných dětí: 0

Ambeat Health Care – Trutnov

zřízen 1. 6. 2011 (44. otevřený) počet umístěných dětí: 0

ZZS KH kraje – Hradec Králové

zřízen 19. 9. 2011 (46. otevřený) počet umístěných dětí: 2

Svitavská nemocnice

zřízen 8. 4. 2014 (61. otevřený) počet umístěných dětí: 0

Oblastní nemocnice Jičín

zřízen 18. 5. 2015 (65. otevřený), počet umístěných dětí: 0



Další babyboxy plánovány v regionu kromě Rychnova nad Kněžnou nejsou, chystá se jen výměna pardubického za nový. Za 11 let bylo v babyboxech v Česku odloženo 131 dětí, z toho výraznou měrou převažují holčičky: Bylo jich 77 proti 54 chlapečkům.

V Rychnově bude babybox v květnu

Rychnov nad Kněžnou - V květnu přibude ke stávajícím sedmi už osmý východočeský babybox. Tím se jejich počet na delší dobu nejspíš ustálí.

„Rychnov je sice možná nejmenším městem a vůbec i okresem v regionu, ale zdá se, že Královéhradecký kraj si po včerejším nálezu malé Janičky v hradeckém babyboxu další zaslouží," řekl zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Babybox bude zprovozněn 24. května a bude umístěn podobně jako většina ostatních nedaleko vchodu do zdejší nemocnice. Mecenášem babyboxu je Královéhradecká lékárna, a. s., což je organizace zřízená krajem.

„Z okresních měst tak už zbývá jen Chrudim, ale ta je tak blízko Pardubic, že mi to zde přijde zbytečné," dodal Hess.

Babybox je schránka z antikorozního materiálu, otevírá se a zavírá automaticky a je vybavená klimatizací a jištěnou signalizací, která informuje zdravotní personál o vloženém dítěti.

Lidé, kteří děti do babyboxů odkládají, mají zaručenou anonymitu. Podle zastánců schránek by jinak některé děti nemusely přežít. Podle kritiků však zařízení odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.