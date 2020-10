Do volebních místností musí lidé vstupovat výhradně s nasazenou rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu. Na výzvu volební komise by si ale na malý moment následně měli roušku kvůli identifikaci sundat. Pokud by někdo přišel bez roušky, u vstupu budou připravené náhradní jednorázové. Chybět nebude ani dezinfekce.

Jako první mohli už ve středu volit na drive in volebních místech lidé v izolaci či karanténě. V kraji tuto možnost využilo 190 lidí. Ve čtvrtek se pak speciální volební komise vydaly do tří uzavřených domovů pro seniory – v Úpici, Polici nad Metují a v Chlumci nad Cidlinou.

Až do čtvrtečního večera mohli lidé ze zdravotních důvodů žádat o možnost volit do zvláštní přenosné volební schránky. Od úterý do čtvrtečního odpoledne takovou možnost využilo 59 lidí napříč krajem. Hlasování do přenosné schránky začne už dnes ráno. Klasické volební místnosti se pak otevřou tradičně ve 14 hodin a zůstanou otevřené až do 22 hodin. Volit můžete přijít i zítra a to v čase mezi osmou a čtrnáctou hodinou.

Volby 2016

Volební účast u krajských voleb bývá tradičně o něco nižší než u voleb do poslanecké sněmovny. Před čtyřmi lety přišlo v Královéhradeckém kraji volit přes 37 procent oprávněných voličů. Vítězem voleb se v roce 2016 stalo hnutí ANO. Vládnoucí koalici se ale podařilo sestavit jeho soupeřům a hejtmanem se stal sociální demokrat Jiří Štěpán. Spolu s ČSSD tvořili poslední čtyři roky krajskou vládu zástupci ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, TOP 09 a Starostů a Východočechů.

Do senátu

Ve třech volebních obvodech v kraji budou voliči vybírat i nového senátora. Funkce obhajují nezávislý kandidát Jaroslav Malý na Hradecku, Miroslav Antl (Za občany) na Rychnovsku a Jan Sobotka (STAN) na Trutnovsku.

Jak hlasovat?



Při volbách do krajského zastupitelstva vybírají voliči v Královéhradeckém kraji z 12 politických seskupení.



Lidé si musí zvolit pouze jeden hlasovací lístek strany, na něm mohou zakroužkovat pořadové číslo maximálně u čtyř kandidátů, kterým tím udělí tzv. preferenční hlas.



Aby se strana do zastupitelstva dostala, musí získat aspoň pět procent hlasů.



U senátních voleb vyberete lístek se jménem kandidáta a nijak víc ho neupravujete. Pokud žádný z kandidátů nezíská přes 50 procent, dva nejúspěšnější postoupí do 2.kola.