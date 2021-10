V kraji se očkuje na deseti místech:



Hradec Králové: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hořice: Levitovo centrum následné péče

Jičín: Oblastní nemocnice Jičín

Jaroměř: EDUMED očkovací centrum

Náchod: Oblastní nemocnice Náchod

Broumov: Oblastní nemocnice Náchod - nemocnice Broumov

Rychnov nad Kněžnou: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Dvůr Králové nad Labem: Městská nemocnice Dvůr Králové

Vrchlabí: Nemocnice Vrchlabí

Trutnov: Oblastní nemocnice Trutnov

"Zatím jsem se očkovat nenechala. Zdálo se mi to zbytečné. Uvidím, jak se bude situace vyvíjet dál," uvedla studentka Veronika z Jičína.

Počty nakažených a hospitalizovaných v Hradeckém kraji se v posledních týdnech zdají zůstávat v udržitelné rovině. Denně sice přibývají prokázaní nakažení v řádu desítek, většinou se ale zjevně jedná o slabší průběhy onemocnění covid-19. S covidem je aktuálně v nemocnicích v kraji podle informací ministerstva zdravotnictví devět lidí. Vliv na to může mít právě vysoká proočkovanost hlavně mezi staršími lidmi. Ti mají až 86 procentní šanci, že se jim vyhnou těžké příznaky, pokud jsou očkovaní.

Ve věkové kategorii od 18 do 44 let se dosud alespoň jednou dávkou nechalo naočkovat průměrně okolo 49 procent lidí, dokončené očkování má v této kategorii průměrně 46 procent. Nejmenší zájem o vakcíny v Královéhradeckém kraji je mezi dvacátníky. Od 18 do 30 let se zatím nenechala naočkovat ani polovina lidí. "Covid jsem prodělala na jaře, kvůli práci jsem nakonec na očkování šla. Je to pohodlnější. Ale velká část mých kolegů se očkovat nenechala," řekla servírka Hana z Nové Paky.

Podívejte se na detailní data z našeho okresu:

O něco příznivější situace je mezi důchodci. Mezi sedmdesátníky má dokončené očkování přes 90 procent lidí. Celkově zatím dostalo plné očkování 98 114 lidí v důchodovém věku od 65 let výš. Právě oni patří k nejrizikovějším skupinám ohroženým těžkým průběhem covidu. Vakcinace je sice stoprocentně neochrání před nákazou, významně ale snižuje pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění a zároveň tak eliminuje nadměrnou zátěž na české zdravotnictví.

Královéhradecký kraj patřil na začátku roku 2021 k nejzasaženějším oblastem v Česku. Je možné, že právě vysoká míra promoření v kombinaci s proočkováním rizikových skupin řadí Královéhradecko k momentálně nejméně zasaženým krajům.

Nejvíce i nejméně očkovaných je na Jičínsku



Zatímco zbytek Jičínska se pohybuje spíše v červených číslech, do modré barvy vysokého podílu očkovaných se odělo Náchodsko. Právě tam je také momentálně nejméně nakažených ze všech okresů v kraji. Do modra se barví také Hradecko. Celkově ale z dat ÚZISu vyplývá, že se v Královéhradeckém kraji podařilo dosáhnout cíle naočkovat 70 procent populace.

Unikátní data proočkovanosti podle bydliště ukazují, že největší krajské extrémy na obou pólech jsou okrese Jičín. Zatímco největší podíl očkovaných je na severu v obci Kyje, kde se k minulé sobotě nechalo naočkovat 87 procent lidí nad 16 let.

"Může to být nízkým počtem obyvatel a poměrně nízkým průměrným věkem. Ale žádnou kampaň pro očkování jsme nevedli," uvedl starosta obce Kyje Evžen Eiba. Naopak nejméně lidí se pro očkování rozhodlo v Běcharech. Tam si nechalo vakcínu píchnout pouze 47,3 procent lidí. "Nedokážu říct, čím to je. Roli může hrát průměrný věk, nebo mladší lidé, kteří sice mají v obci trvalé bydliště, žijí ale jinde a očkovat se nenechali," uvedl místostarosta Běchar Petr Šoltys.

Jaká je proočkovanost v jednotlivých obcích Královéhradeckého kraje? Proklikejte se naší infografikou:

Přes 90 procent lidí se podle statistiky nechalo naočkovat v Královéhradeckém kraji. Statistika ukazuje počty podle adresy trvalého bydliště, zbylých 10 procent tak z většiny tvoří ti, kteří sice vedou trvalé bydliště tady, ale žijí v jiném kraji. Počítají mladí a studenti, kteří většinu roku tráví v místě studia nebo práce.

V celorepublikovém srovnání se Královéhradecký kraj dostal nad průměr. Klesající tendence počtu očkování ale nevěští brzké dosažení cíle proočkovanosti 75 procent lidí, který si na jaře stanovila vláda.