Část zámeckého parku v Opočně se v poslední době změnila k nepoznání. Na místě vypuštěného rybníka, kde ještě o letních prázdninách bujelo vysoké rákosí, tráva a další zeleň, teď v zemi vězí velký kráter. V hladině sousedního rybníka se však už opět zrcadlí zámek. Odbahnění zdejší rybníky podstoupily po dvou desítkách let.

Zámecký rybník v Opočně čeká na napuštění. | Video: Deník/ Jana Kotalová

"Opravovat se už budou pouze břehy, aby se uvedly do původního stavu, a zadělávat se budou díry, kde se propadl bagr. Horní rybník je do půlky plný, spodní - větší rybník je ještě prázdný, voda jím jen protéká. V příštím týdnu by si ho ještě měli projít archeologové, aby prověřili, že tam nic není a řekli, že ho můžeme napustit," vysvětluje kastelán zámku Tomáš Kořínek.