Jičínští hlasovali pomocí anketních lístků, které dostali poštou, nebo pomocí datové schránky. Podmínkou účasti v anketě bylo uvedení jména, data narození a adresy, by se dalo ověřit, že každý hlasoval jen jednou a dané ulice opravdu obývá. Na adresy v ulici M. Koněva bylo vypraveno celkem 111 hlasovacích lístků, z nichž se vrátilo 54 vyplněných (48,6 procenta). Proti přejmenování ulice hlasovalo 39 lidí, pro 14 a jeden lístek byl neplatný.

Do delší a více obydlené Ruské ulice bylo posláno 237 lístků. Vrátilo se 98 (41,4 procenta), 92 lidí hlasovalo proti, 6 pro přejmenování. Celkem se ankety zúčastnila necelá polovina oslovených Jičíňanů, více než čtyři pětiny přejmenování odmítly.

"Na středečním jednání vzala Rada města na vědomí výsledky ankety a na základě nich doporučí zastupitelstvu, aby podněty týkající se přejmenování těchto ulic zamítlo," doplnil Jireš.

Anketa vyvolala bouři

Hlasování trvalo dva týdny od 25. dubna do 13. května. Už zpočátku přitom téma ankety vzbudilo vášnivé debaty především na sociálních sítích. Na Facebooku se desítky Jičíňanů vymezilo vůči přejmenování ulic pojmenovaných podle Ruska a sovětského vojevůdce Ivana Stěpanoviče Koněva.

Jako hlavní argumenty uváděli diskutující především komplikace spojené se změnou názvu ulic, od nutné výměny dokladů až po případné změny přelepů na autech místních podnikatelů. Administrativní úkony spojené se změnou adresy by sice v takovém případě byly bezplatné, přesto lidi vyděsila představa nezbytných byrokratických koleček po úřadech.

"Čas, energie a peníze mohou být vynaloženy na potřebnější věci. Toto je nesmysl, jsem rád, že lidi volí moudře," ocenil výsledek ankety v diskuzi například uživatel Facebooku Andre Yanric.

Našli se ale i tací, kteří hlasující odsoudili a raději by ulice přejmenovali. "To jako vážně? Koněv brutálně a krvavě potlačil povstání v Polsku, byl to masový vrah. A to samé Putin! Do Jičína nikdy, samé komunista určitě! Stydno mi je za rádoby Čechy," vyjádřil se jeden z diskutujících čtenářů přímo pod článkem na webu Jičínského deníku. Podobné názory zazněly také se strany diskutujících na Twitteru pod příspěvkem ČT24.

Podle Jireše se anketa obešla bez větších komplikací a protestů.

"Nejbouřlivější diskuze se vedly na sociálních sítích. Samotné hlasování bylo bez problémů," doplnil mluvčí. Pro vedení města bude výsledek ankety sloužit jako podklad pro další rozhodování. Podobnou anketu radnice vypsala už před rokem, kdy mohli občané vybírat mezi lokalitami pro umístění Lavičky Václava Havla.

V současné době se podobná anketa ani referendum k dalším tématům nechystá. "Je to ozkoušený model, na který v Jičíně lidé reagují. Když se naskytne téma, pro které bude město potřebovat získat názor občanů, víme, že tato metoda funguje," vysvětlil Jireš.

Jičín není jediný

Přejmenování Ruských, Koněvových a dalších ulic na podporu Ukrajiny není žhavé téma jen v Jičíně. Od začátku války k přejmenování ulic přistoupili například v Praze 6. Část ulice Korunovační, kde sídlí ruská ambasáda, přejmenovali na ulici Ukrajinských hrdinů. Novou tabulku slavnostně odhalili koncem minulého týdne.

Naopak v Ústí nad Labem návrh na přejmenování Moskevské ulice stopli zastupitelé už v zárodku. V České Lípě zastupitelé bez předchozího referenda přejmenování Moskevské a Ruské ulice odsouhlasili, po protestech místních lidí a opozičních zastupitelů ale začátkem května vyhlásili anketu. V té se dvě třetiny občanů vyjádřily proti, zastupitelé tedy nakonec přejmenování zrušili.