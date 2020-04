"Zajímá mě původ a kvalita toho, co kupuji, a věřím, že je nás tu takových více. Společně můžeme malým farmářům zajistit větší objednávky. My díky tomu nakoupíme produkty přímo od českých farmářů levněji a s dopravou zdarma. Nakupování přes SCUK je navíc snadné - jednoduše vyberete a zaplatíte online a v danou dobu vyzvednete v mateřském centru Ratolest," vysvětluje Šárka Fofová.

Na online trzích je zákazníků dost

Někteří farmáři, kteří své zboží nabízejí na "on-line trzích", dokonce zaznamenali i větší zájem. "Protože máme internetový obchod, musím říct, že minulé týdny nás poznamenali pozitivně. Zájem zákazníků vzrostl, protože nechtějí chodit moc do obchodů, chtějí si zboží raději nechat poslat. Pomáhá i SCUK, kde se prodej hodně zvedl.

Hodně tam objednávají maminky, které v tom mají jasno, proč bioprodukty nakupovat," říká majitel Ekofarmy Černíkovice Miloš Kurka.

Jak se svěřuje, v oboru podniká už mnoho let, pěstování biozeleniny bylo původně jeho zálibou. Baví ho to stále, i když je to někdy náročné. Farmářských trhů se však už vzdal.

"Párkrát jsem jezdil i na trhy, ale moc často ne, ze dvou důvodů. Jednak na to nemám moc čas a za druhé jsem zrovna byl na takových farmářských trzích, které nebyly striktně kontrolovány. Byli jsem tam dva nebo tři skuteční farmáři, jinak to byli překupníci z Polska a podobně. Co na tom pak bylo nejhorší, že tvrdili zákazníkům, že zboží mají z Moravy, ale přitom bylo z Polska. Řekli mi to, protože si mysleli, že jsem jeden z nich. To mně vadilo. Kdyby farmářské trhy byly opravdu farmářské, nemám s tím problém. Ale bohužel z 80 procent to jsou šmelináři," tvrdí Miloš Kurka.

Biozelinářů ubývá

Lidé jezdí pro výpěstky i přímo do jeho ekofarmy. "Zájem o bioprodukty stoupá, ale z čeho mi je trochu smutno, biozelinářů ubývá. Obávám se, že za pár let už tu bude jen dovoz," posteskl si.

Jedním z důvodů je prý nedostatek pracovní síly, ale i podmínky. "Na hektar dostane podnik, který má 3 tisíce hektarů, x milionů a já dostanu 100 tisíc na rok. Za to si nekoupím ani osivo ani nezaplatím nájem areálu," dodává.