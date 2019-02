Východní Čechy, Dvůr Králové n. L. - Také vítězi celostátní ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos začíná ve čtvrtek nový školní rok. Vstupuje do něho se svou třídou osmáků.

Jan Flídr | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Přezůvky, do lavic, zvoní! Prázdniny skončily a školami budou opět znít tradiční učitelské i školnické pokyny. Zatímco prvňáci se budou se základními školami teprve seznamovat, třída učitele Jana Flídra na Základní škole 5. května ve Dvoře Králové nad Labem vstoupí už do předposledního společného roku.

Na jaře žáci svému třídnímu učiteli, ještě jako sedmáci, pomohli k jedinečnému úspěchu. Jan Flídr se totiž i díky společnému vystoupení stal Zlatým Ámosem.

Do nového školního roku tak vstupuje s nálepkou nejoblíbenějšího učitele v České republice. „Trochu mě mrzí, že oproti loňsku budu mít méně dětí. Z úspěšné třídy totiž šest žáků odešlo na gymnázium. Proto budeme v osmičce už v menším počtu. Na druhou stranu by se s dětmi mohlo v některých směrech lépe pracovat, i když v tomhle jsme problém víceméně neměli," přemítá o největší změně ve své třídě Jan Flídr. „Bude to asi trochu jiné. Část úspěšné party, která nám všem pomohla k tomuhle úžasnému úspěchu, je pryč. Ale ono je to pochopitelné. Na základní školu chodí všechny děti a jsem rád, že ti nejlepší mají vyšší ambice a jdou to zkusit na gymnázium. Jdou dál," fandí i dál svým žákům vítěz celostátní ankety, kterého královédvorský starosta trefně přejmenoval na Jana „Ámose" Flídra.

Gymnázium ve Dvoře Králové umožňuje také šestileté studium. „Proto se nám vždycky v sedmičkách třídy trochu trhají. Ale spousta šikovných dětí mi na základní škole zůstala, takže se už na ně zase hrozně těším," neztrácí úsměv mladý učitel.

„Myslím si ale, že co se týče organizace školního roku, zůstává všechno při starém. U nás ve škole žádné velké změny nenastaly, co se týče práce ani personálního obsazení," říká Jan Flídr.

Do školy zodpovědně, ale s radostí

A co by všem žákům do nového školního roku úspěšný pedagog popřál? „Ať je pro všechny tenhle školní rok alespoň tak úspěšný, jako byl ten loňský. Žáci ke škole musí přistupovat trochu zodpovědně, ale ať si ji užívají," říká Jan Flídr. „Co si budeme povídat, školní roky strašně rychle utečou. To vím sám. Člověk to v té době ani nevnímá, ale najednou školní léta proklouznou mezi prsty a je to pryč," směje se.