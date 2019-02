Dvůr Králové nad Labem - Jmenuje se Olivia, narodila se 21. prosince 2018 a je v pořadí už 173. mládětem žirafy Rothschildovy ve východočeské zoologické zahradě. Vysoké pořadové číslo jen potvrzuje, že v chovu žiraf je unikátem.

Mimo Afriku se nemůže žádná jiná světově známá zoologická zahrada pochlubit tak rozsáhlým a úspěšným chovem žiraf. „Dá se říct, že v žirafách a nosorožcích jsme světová velmoc,“ prohlásil Přemysl Rabas, ředitel zoo, která od loňského roku působí pod novým označením Safari Park.



Základem dlouholetého zdařilého odchovu se staly legendární africké výpravy dvorského cestovatele, přírodovědce a lovce Josefa Vágnera z šedesátých a sedmdesátých let minulého století. „Dovezl dva tisíce zvířat a vytvořil základ velkých chovů, které se staly zdrojem i pro mnoho zahrad v Evropě i mimo ní,“ zdůraznil Rabas. Jen do roku 1990 se povedlo od dvanácti set zvířat ve Dvoře odchovat pět tisíc mláďat.



Uvádí se, že v letech 1969 až 1972 k nám Vágner dovezl 106 žiraf ve třech poddruzích. Prvním mládětem narozeným ve Dvoře Králové byl 21. ledna 1972 sameček žirafy Rotschildovy Pepík. Nejnovější žirafí přírůstek má pořadové číslo 173. Matkou je samice Obioma, ale návštěvníkům se ještě neukázali. „Mládě je ve stájích v zázemí zahrady a do jara ji bohužel není možné vidět,“ oznámila mluvčí zahrady Andrea Jiroušová.



Olivia rozšířila stádo dvorských „Rothschildek“ na šestnáct. Jsou v něm čtyři samci a dvanáct samic. Zoo ještě má také stádo jedenácti žiraf síťovaných, které tvoří tři samci a osm samic. V zimě je ale návštěvníci běžně nespatří, žirafy tráví většinu času ve stájích, které nejsou přístupné veřejnosti a ven se pouští jen minimálně a na krátkou dobu.



Momentálně ale vrcholí stavba kryté expozice za téměř sedmnáct milionů korun. Vzniká hned vedle žirafích stájí. „Je to ve fázi dokončování. Barák stojí, dělají se vnitřní úpravy, vstupy, lávka a další věci. V průběhu roku se otevře,“ ujistil ředitel Rabas.