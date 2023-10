Na sobotní státní svátek si náš kosmický soused si ve spolupráci se Zemí a Sluncem připravil zajímavou podívanou. V nočních hodinách totiž vstoupil do zemského stínu a nastalo tak částečné zatmění Měsíce. To se v podstatě krylo s říjnovým úplňkem. Astronomický úkaz trochu kalila oblačnost, ale ta se postupně rozplynula, takže pozorovatelé nepřišli zkrátka.

Částečné zatmění se dalo pozorovat a vyfotografovat v mezerách mezi mraky. Zajímavé efekty vznikaly při příchodu mraku, když se promítnul na snímek Měsíce s delší expozicí trvající několik vteřin. | Foto: Čestmír Černý

Krásně kulatý úplňkový Měsíc se u nás nad obzor vyloupl v sobotu už okolo půl šesté večer. Tou dobou ale ještě nebyly na měsíčním disku patrné žádné známky něčeho podezřelého. Teprve po půl deváté se začalo projevovat v levé spodní části měsíčního disku nápadné potemnění, které po půl desáté přerostlo v částečné zatmění, tzn. že na měsíční disk vstoupí plný zemský stín. Ten se projevil jako výrazné vykousnutí levé spodní části měsíčního disku.

Tento vesmírný úkaz byl navíc znásoben tím, že vlevo od Měsíce silně zářil i Jupiter, který se pozorovateli jevil jako velmi jasná hvězda.

Částečné zatmění probíhalo od 21:35 do 22:52, s maximální fází ve 22:14. Ve stínu bylo asi 12% povrchu Měsíce. Vesmírný úkaz si nenechal ujít ani amatérský astronom z Broumova Čestmír Černý. Ještě asi půl hodiny před začátkem částečného zatmění to ale podle jeho slov vypadalo dost špatně. „Mraky se valily přes celou oblohu. Ale chvíli před začátkem se v mracích občas objevila mezera a Měsíc vykoukl. Pak se to postupně lepšilo, i když nějaký opar byl skoro pořád, což ale zas tolik nevadilo. V mezerách mezi mraky se dalo pozorovat a pořizovat snímky. A při příchodu mraku vznikaly zajímavé efekty, když se mrak promítnul na snímek Měsíce s delší expozicí trvající několik vteřin," popisuje sobotní noční lov Čestmír Černý.

Další zatmění Měsíce viditelné z České republiky nastane ve středu 18. září 2024 v časných ranních hodinách a bude opět částečné. Úplného zatmění se dočkáme v neděli 7. září 2025