/FOTO/ Ani krátký lijavec, který se nad hronovským náměstím spustil těsně před plánovaným oficiálním startem Jiráskova Hronova, nepokazil zahájení již 93. ročníku mezinárodního divadelního festivalu. Od pátku se do Hronova sjíždí desítky divadelních souborů, hudebníků a tisíce divadelních fanoušků. Během následujícího týdne nebudou kromě divadla chybět výstavy, koncerty či diskuse.

V Hronově začal další ročník nejstarší divadelní přehlídky v Evropě a pravděpodobně i na světě, kterou nepřerušila ani 2. světová válka, komunisté či celosvětová pandemie Covidu. | Foto: Deník/Jiří Řezník

Už v pátek 28. července byla ve večerních hodinách vztyčena festivalová vlajka a místní Divadelní soubor Jiráskova divadla zahrál tradiční Jiráskovu Lucernu. Tímto začal další ročník nejstarší divadelní přehlídky v Evropě a pravděpodobně i na světě, kterou nepřerušila ani 2. světová válka, komunisté či celosvětová pandemie Covidu.

„V hlavním programu festivalu se během celého festivalového týdne letos představí 39 souborů, které odehrají 89 představení. Představí se také tři profesionální inspirativní představení a dvě zahraniční, v letošním roce na Jiráskův Hronov přijedou ze Slovenska a z USA. V rámci doprovodného programu pak vystoupí 40 divadelních souborů, uskuteční se 30 koncertů, čtyři výstavy a dalších 20 doprovodných akcí,“ láká návštěvníky programový ředitel festivalu Julínek.

Kromě zástupců města, kraje i vlády pozdravil návštěvníky i hronovský starosta Jan Birke. "Sice už 25 let žiji v Náchodě, ale stejně jsem hrdý na to, že Hronov je středem kultury. Hronov je vždycky v srdci, zůstává v něm i mě - a to i přesto, že jsem emigroval do Náchoda." Pak už hronovský starosta prohlásil Jiráskův Hronov za zahájený a ze střechy Jiráskova divadla se snesl barevný papírový ohňostroj.

93. ročník festivalu Jiráskův Hronov se koná pod záštitou Ministra kultury České republiky Martina Baxy. "Řada mých kamarádů, kteří se divadlu věnují, tak mi říkala, že je pro ně Jiráskův Hronov vrcholem roku. Já jsem tu sice poprvé, ale za tu malou chvíli, co jsem tady, jsem nasál tu nádhernou atmosféru," ujistil ministr kultury, že jeho ministerstvo podporuje festivalu s velkou hrdostí. "Věřím, že se letošní ročník vydaří po všech stránkách."

Jiráskův Hronov se koná na několika místech. Hlavní program v Jiráskově divadle, Sále Josefa Čapka a v Sokolovně. Doprovodný program na náměstí Čs. Armády a na dvou pódiích v parku A. Jiráska.

Ačkoliv je v Hronově ubytování velmi omezené a v současné době téměř vyprodáno, hosté, kteří na festival přijedou, mohou využít ubytování ve stanovém městečku přímo v Hronově nebo v internátech v nedalekém Velkém Poříčí a Náchodě. K dispozici je také ubytování v soukromí.

„V rámci Jiráskova Hronova bude jezdit zdarma festivalové taxi, které hosty na tato místa odveze. Také bude jezdit pravidelná kyvadlová doprava,“ říká Jan Julínek.