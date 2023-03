Právě městský okruh, kde křižovatka leží, je s více než 30 tisíci průjezdy za 24 hodin nejvytíženější silnicí v Královéhradeckém kraji. Na křižovatce s ulicí Akademika Bedrny se doprava na okruhu potkává s jednou z radiálních výpadovek z centra města. Situaci komplikuje i to, že přímo u křižovatky je obchodní zóna, a silná doprava zvyšuje i nebezpečí nehod.

Radarů v Česku přibývá jako hub po dešti. Řidiči obcím do kas posílají miliony

Naštěstí kolize nemívají vážnější následky a v posledních dvou letech končily lehkými zraněními. Takový případ se stal například loni v září. „Řidič osobního vozidla značky Citroen Berlingo přijíždějící ke křižovatce po ulici Akademika Bedrny v úmyslu odbočit vlevo směrem k ulici Okružní nezastavil na červený světelný signál, vjel do křižovatky, kde se střetl s osobním vozidlem značky VW Bora jedoucím od ulice Okružní, které jelo na zelenou,“ popisuje nehodu, která si vyžádala dva lehce zraněné, mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.

Dopravu na dálnici D11 z Hradce na Prahu zastavil požár dodávky

Podle majitele největší hradecké autoškoly Jaroslava Hrůzy je právě jízda od obchodních center a následné odbočení vlevo na okruh problematické. „Řada řidičů vjede do křižovatky, i když vidí, že musí dát přednost protijedoucím autům a nedokážou křižovatku včas opustit. Odbočit se jim podaří až ve chvíli, kdy se rozjíždí auta na okruhu,“ popisuje Jaroslav Hrůza každodenní situaci. Právě směrem do centra řidiči odbočující vlevo čekají běžně několik intervalů, a to ani nemusí být dopravní špička.

„Další problém je, že řidiči protijedoucích aut, kteří odbočují vpravo, často netuší, že pokud mají v hlavním směru červenou a současně jim svítí zeleně doplňková šipka vpravo, mají dát přednost autům, která odbočují proti nim vlevo,“ dodává Hrůza, který právě na této křižovatce často testuje své žáky.

Zdroj: Jiří Fremuth

„Můžeme potvrdit, že nejčastějšími příčinami nehod na této křižovatce je jízda na červenou a nedání přednosti protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo,“ uvádí za policii Iva Kormošová.

Podle ní je právě jízda na červenou častou příčinou nehod na křižovatkách. „Doufáme, že v Hradci Králové tento nešvar řidičů odstraní nový kamerový systém v inteligentním dopravním systému,“ dodává Kormošová.

Ten nyní město dolaďuje. Kromě rychlosti bude systém penalizovat i jízdu na červenou. Kamery jsou ale umístěné na sousední křižovatce okruhu a Buzulucké a na výpadovce na Pardubice. I tady policejní statistiky registrují nadprůměrný počet bouraček.