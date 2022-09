Andrea si poprvé všimla holých míst ve svých vlasech v roce 2019. „Tenkrát to byl pro mě šok. Absolutně jsem nevěděla, o co se jedná, ale napadla mě právě alopecie. Kdysi jsem o ní totiž náhodou četla,“ říká Andrea, jejíž první kroky proto směřovaly na kožní kliniku, kde její domněnku potvrdili.

Kůže mladé ženě dorůstá sedmkrát rychleji. Odstraňuje ji bruskou na kov

„Příčina tenkrát byla jasná: nahromaděný stres. Nasadili jsme vitaminy a já docházela na injekce, kde mi přímo do postiženého místa aplikovali vitaminy k podpoře růstu vlasů,“ popisuje Andrea svůj první boj se ztrátou vlasů, který tenkrát vyhrála.

Důležité však podle ní je také to, že se člověk nesmí radovat předčasně. „První vlasy mohou začít růst až po třech až čtyřech měsících, ale ani tehdy není vyhráno. Tohle chmýří vás může ještě bohužel opustit. Mně začalo tenkrát růst cca po 2,5 měsících pár chlupů, ale ty nevydržely. Je to zkrátka běh na dlouhou trať,“ dodává Andrea.

Vlasy jí vypadávají kvůli nahromaděnému stresuZdroj: Se svolením Andrey Kaštánkové

V roce 2019 přišla o vlasy v horní části hlavy přímo uprostřed. Vytvořila se jí lysina, která byla vidět na první pohled. „Moje jediné štěstí je, že mám opravdu hodně vlasů. Takže jsem vše vždy začesala a nebylo nic vidět. Uspořádala jsem si myšlenky v hlavě a snažila se kvůli ničemu nestresovat. Ono to jde celkem snadno, protože právě když člověku něco opravdu je, tak si uvědomí, co za blbosti řešil a kvůli kterým se stresoval,“ myslí si Andrea.

Objevuje se bez varování

Nyní je přesvědčená, že se své nemoci už nikdy úplně nezbaví, jelikož jak jednou přijde, tak už zůstane navždy a čeká, až opět dostane příležitost udeřit.

Ložiska se při alopecii mohou objevit kdekoliv – ve vlasech, ale i třeba na nohách. Mohou mít velikost mince, nebo i dlaně. Může se jednat o více malých míst, nebo i jedno velké.

„Jakmile najdete první náznak, je důležité si to uvědomit a zamyslet se nad tím, v jakém stylu člověk za poslední půl rok žil. Nadměrný stres, špatný spánek, špatná strava, ale i třeba kojení u žen, to může být také příčina. Nikdy nevíte, kdy a v jakém množství udeří. Pokud s tím totiž nezačnete něco dělat a nezměníte třeba svůj životní styl, tak je dost možné, že svůj boj budete neustále prohrávat,“ vysvětluje Andrea, která má se ztrátou vlasů bohaté zkušenosti.

Teď táhne do boje znovu

Rok se s rokem sešel a Andrea řeší svůj problém znovu. Každé sáhnutí do vlasů a každé mytí hlavy v ní budí strach, že najde další místo, že to předchozí bude větší a že opět o své vlasy přijde.

Alopecie může mít různé příčiny, z nichž nejvíce se nabízí dědičnost nebo nahromaděný stres. „V naší rodině alopecií nikdo netrpí. Jsem přesvědčená, že je to u mě způsobeno opravdu stresem. Vlasy jsou odrazem naší psychiky a dalo by se tedy říct, že stačí zvládnout stres a urovnat psychickou stránku a máte vyhráno. Ale tak jednoduché to není. Je to běh na dlouhou trať. Jednou jsem si už svoje vlasy vybojovala a teď táhnu do boje znovu,“ říká na svém instagramovém profilu @andula_v_behu.

Žena musela porodit mrtvé dítě. Embolie málem připravila o život i ji

„Mně se teď alopecie vrátila přesně po 2,5 letech, ale tentokrát na jiných místech, a to konkrétně na třech. Docházím proto jednou za měsíc na kliniku na mezoterapii. Jedná se o léčbu, kdy vám do postižených míst a okolí vpichují vitaminy pro obnovu růstu vlasů. Je to vlastně takové hnojení. V některých případech se může spolu s vitaminy aplikovat i plazma, ale tuto léčbu zatím já nemám,“ vysvětluje Andrea.

Nejvíce jí ale pomáhá zamyslet se nad svým psychickým stavem a udělat si pořádek v hlavě. „Chodím běhat, protože to mě uklidňuje a vyčistím si tím hlavu. Také doporučuji návštěvu psychoterapeuta, na které není nic špatného. Ono totiž někdy prostě stačí, když si promluvíte s někým, kdo vám naslouchá a nemá s vámi nic společného,“ radí na závěr Andrea.