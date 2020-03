„Byla jsem si jistá, že dělám všechno dobře. Nejedla jsem nic špatného, jeden čas jsem byla i vegetariánka, nicméně později jsem se k masu vrátila. Zeleninu jsem jedla jedině bio nebo se své zahrádky, vyhýbala jsem se cukru a taky jsem si nedala nic, kde by byl lepek. Pravidelně jsem běhala, nikdy jsem nekouřila a každou noc jsem se snažila spát minimálně sedm hodin. Prostě jsem žila opravdu zdravě,” vypráví 31letá Daniela. „Takže když jsem se v 30 letech rozhodla, že si u lékaře nechám zkontrolovat hladinu cholesterolu, očekávala jsem, že budu mít perfektní výsledky.

"Nikdy nezapomenu na den, kdy mi doktor řekl, že hladina mého celkového cholesterolu je 7,9 mmol/l. Byl jsem v tu chvíli naprosto v šoku. Tolik peněz za doplňky stravy, správná strava, cvičení – to všechno bylo k ničemu a hrozil mi ve 30 letech infarkt? Nic mi nedávalo smysl," pokračuje Daniela.

Hladina celkového cholesterolu by měla být 3,9–5,2 mmol/l.



Nad 6,2 už je vysoké riziko ucpání cév, u dětí by mě být cholesterol pod 4,4 mmol/l.



Každý pátý Čech má hladinu cholesterolu zvýšenou.



Až 30 % lidí nad 70 let bere léky na snížení cholesterolu.

Lékař jí tehdy zmínil, že vliv může mít i genetika. "Já si vzpomněla, jak moje máma celý život bojovala s vysokou hladinou cholesterolu v krvi. Tehdy tvrdila, že je to prostě dané. Bylo to 'součástí' naší rodiny a nedalo se s tím nic dělat. Jen se s tím naučit žít. Podle lékaře se vysoká hladina opravdu může projevit jako následek dědičné choroby, ale často s tím souvisí i strava bohatá na nasycené tuky. U mnoha lidí se jedná o kombinaci obou faktorů, tedy špatných stravovacích návyků a zděděné tendence k vysokému cholesterolu, což byl přesně případ mojí matky," vypráví Daniela.

Nechtěla se smířit s tím, že tak mladá má tak vysoké hodnoty. Jakmile přišla domů, začala si hledat informace. "Vyděsilo mě, kolik lidí mělo ve třiceti kvůli cholesterolu velké zdravotní potíže. Zatímco já se připravovala na to, že bych chtěla dítě, podle těch stránek jsem se měla spíš připravovat na potenciální infarkt," vzpomíná.

"Přestože beru léky, jsem odhodlaná udělat vše pro to, abych se jich jednou zbavila, i když mi lékař říkal, že to pravděpodobně nebude možné. Zařadila jsem víc potravin, které mají snižovat hladinu cholesterolu, jako je olivový olej nebo listové saláty, a na poslední kontrole byly výsledky mnohonásobně lepší. Nicméně bych ráda doporučila všem, ať si hladinu nechají zjistit včas. Kdo ví, co by se mnou bylo, kdybych se to nedozvěděla včas a mohla s tím ještě něco dělat," dodává Daniela.

Názor odborníka

Cholesterol je důležitá součást všech buněk v těle. Tvoří se v játrech, navíc je přijímán i potravou v tucích. LDL (tzv. „špatný“ cholesterol) transportuje cholesterol z jater do cév. Při jeho nadměrném množství dochází k nežádoucímu usazování do cév a ateroskleróze. HDL (tzv. „hodný“ cholesterol) transportuje naopak cholesterol z cév do jater a tam jej využívá k tvorbě hormonů, žlučových kyselin a vitaminu D, potřebného pro stavbu kostí. Látky tukové povahy (cholesterol, triglyceridy) mohou poškozovat cévní stěnu a podílet se na srdečně-cévních onemocněních.

Nejnápadnější změny jsou pozorovány jako ateroskleróza na cévách srdce, dolních končetin a mozku. Usazování cholesterolu do cév nebolí onemocnění cév se obvykle projeví až komplikacemi, např. infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou a ischemickou chorobou dolních končetin. Důležitá je prevence – zamezení trvale zvýšené hladiny cholesterolu. Léčba zvýšeného cholesterolu a triglyceridů je obvykle celoživotní, nelze ji přerušit po dosažení cílových hodnot.

Informace o nemoci

* Při nízkocholesterolové dietě omezte potraviny obsahující velké množství cholesterolu (vnitřnosti, žloutky). Vybírejte si bílé a libové maso a vynechejte uzeniny, tučné maso a tučné mléčné výrobky.

* Důležitý je i dostatek vlákniny, především z ovoce, zeleniny (s důrazem na tmavé listové saláty), celozrnného pečiva, celozrnných těstovin nebo hnědé rýže. Pokud hladiny neklesnou ani za 3 až 6 měsíců po úpravě jídelníčku a při pravidelném pohybu (při opravdu vysokých hladinách ihned), lékaři pacientovi nasadí léky – statiny, případně jiné léky.

* Rozhodně se vyhýbejte slazeným limonádám a alkoholu. Vysoký cholesterol se nijak neprojevuje a o to je nebezpečnější. „Potichu“ tak dochází k rozvoji aterosklerózy – omezení průchodnosti tepny.

* Každý dvoustý Čech má podle lékařů vrozenou vysokou hladinu cholesterolu, která se nedá ovlivnit změnou životního stylu.

Recept pro zdraví: Kuřecí filety s hráškem a brokolicí



Ingredience: 600 g kuřecích vnitřních filetů, 2 limetky, 2 lžíce tekutého medu, 3 lžíce arašídového oleje, 2 snítky máty, 500 g brokolice, 250 g fenyklu, 300 g mraženého hrášku, sůl, pepř, kari



Postup: Kuře omyjte a nakrájejte na nudličky. Smíchejte šťávu z 1 limetky, med a olej. Nakrájené nudličky v této směsi 30 minut marinujte. Mátu omyjte a otrhejte. Zeleninu očistěte. Brokolici rozdělte na růžičky. Fenykl nakrájejte na úzké nudličky. Do napařovací vložky dejte brokolici, fenykl a hrášek. Vložte do vhodného hrnce nad mírně vroucí osolenou vodu a zakryté vařte 3–5 minut do poloměkka. Nudličky opékejte na pánvi s nepřilnavou vrstvou 4–5 minut a přitom obracejte. Osolte, opepřete a ochuťte mletým kari. Zeleninu vyjměte, ochuťte zbývající limetkovou šťávou a osolte. Naservírujte na ni nudličky a vše ozdobte mátou.

Tipy pro zdraví

Léčit vysokou hladinu cholesterolu léky bez změny životního stylu nemá smyl. Přiměřené množství cholesterolu má pro tělo nenahraditelný význam. Naše strava však obsahuje příliš mnoho nasycených mastných kyselin a tzv. „špatného“ LDL cholesterolu, který se usazuje v cévách a způsobuje srdeční onemocnění. Na druhé straně je „hodný“ HDL cholesterol, který zase pomáhá odstraňovat ten „špatný“ z krve. Zaměřte se také na to, jaké porce jíte. Porce masa nebo ryby by se měla vejít do dlaně, čerstvé ovoce by mělo odpovídat velikosti pěsti. Jeden díl vařené zeleniny, rýže nebo těstovin by se měl rovnat velikosti šálku, který vytvoříte spojením svých dlaní. Máte-li chuť na něco malého, sáhněte po ořeších.

Obsahují mononenasycené mastné kyseliny, které snižují LDL cholesterol, přičemž nemají žádný vliv na HDL. U celozrnných výrobků si zase dávejte pozor, jestli jsou opravdu celozrnné – stačí si přečíst složení. Pokud na prvním místě figuruje celozrnná pšenice nebo celá zrna, buďte bez obav. Všímejte si též množství nasycených mastných kyselin a cholesterolu. Potraviny s nulovým obsahem cholesterolu mohou paradoxně zvýšit LDL cholesterol.

Mezi vhodné úpravy potravin patří dušení, vaření, úprava v páře nebo v alobalu, pečení, grilování bez tuku. Naopak smažení a grilování se snažte omezit.