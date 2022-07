Na začátku museli lékárníci lovit ze svých znalostí. „Například jednomu pacientovi lékaři po operaci nasadili lék na ředění krve. Bral ale i speciální antibiotika na zánět kloubů, která by mu účinnost léku na ředění krve zrušila. V nejrizikovějším období by tedy byl bez ochrany, což by mohlo vyústit v embolii nebo trombózu. Zjistila jsem to a zavolala ošetřujícímu lékaři. Ten ho znovu vyšetřil, zrevidoval a změnil medikaci tak, aby účinkovala,“ popsala Krajčová.

Oblíbená kurkuma může škodit, varují lékaři. V doplňcích stravy lidem ničí játra

Později se lékárnici z lékáren po celé republice a studenti farmaceutických fakult zapojili do porad pacientům skrze dobrovolnický web. Od té doby situaci výrazně ulehčil elektronický lékový záznam, který navazoval na eRecept. Veden je v Centrálním úložišti elektronických receptů. Lékárnici tak v momentě, kdy vydávají lék, mají možnost nahlížet, co všechno pacient s českým občanstvím užívá a co mu lékaři předepsali.

Informace o elektronickém lékovém záznamu a eReceptu ZDE.

Tedy pokud člověk nahlížení do databáze nezakáže. Lékový záznam má každý automaticky otevřen, nesouhlas s nahlížením musí výslovně zadat. „To se stává ojediněle,“ dodala Krajčová, která v současnosti v motolské lékárně zastává pozici vedoucí výdeje léčiv pro veřejnost. Její slova potvrzují data Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Nesouhlas, aby lékárnici do záznamů nahlíželi, zatím dalo necelých devět tisíc lidí. Lékařům, kteří mají taktéž do databáze přístup, nepovolilo vstup necelých sedm a půl tisíc lidí.

Problémy na pohotovosti

Lékový záznam byl, na základě novely zákona o léčivech, spuštěn v roce 2019. Podle slov mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba jej lékaři a lékárníci využívají stále více. „V lednu 2021 bylo evidováno přes 160 tisíc nahlížení, v červnu letošního roku už přes 750 tisíc,“ uvedl pro Deník. Zatím nebyla vyhodnocena data, jak to k omezení kontraindikací přispělo. „Nicméně předpokládáme, že došlo ke zlepšení,“ dodal Jakob.

Spása pro špitály a ordinace? Méně českých mediků chce odejít do ciziny

To z praxe potvrzuje i Krajčová. Léky, jež by se přebíjely s jinými, podle ní lidem předepisují hlavně na pohotovosti. „Tam pacienty neznají a ne vždy, když tam mají hodně lidí, se do lékového záznamu podívají,“ řekla. Naopak praktičtí lékaři se podle ní do databáze vesměs dívají a s informacemi si umí poradit.

Zdroj: Deník

Letos byl též zaveden nový zdravotní výkon, kdy medikaci pacienta může posoudit klinický farmaceut na specializovaném pracovišti. Výkon je hrazen z veřejného pojištění. „Určen je pro komplikované pacienty v ambulantní péči,“ upřesnila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

O zhodnocení medikace si ale nemůže pacient požádat sám, musí ho indikovat ošetřující lékař. Ani kliničtí farmaceuti se ale nemohou podívat do záznamů všem. Nesouhlas s nahlížením jim podle údajů SÚKL dalo necelých devět tisíc lidí.

Nesouhlas s nahlížením do lékových záznamů



Nesouhlas s nahlížením lékařů: 7342 lidí

Nesouhlas s nahlížením lékárníků: 8772 lidí

Nesouhlas s nahlížením klinických farmaceutů: 8936 lidí



Zdroj: SÚKL, údaje k 17. červenci 2022