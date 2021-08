Voda tvoří více než polovinu naší tělesné hmotnosti. Abychom udrželi její správné množství v těle, doporučují lékaři denně vypít šest až osm sklenic tekutiny. To znamená přibližně dva litry.

Zároveň je voda vůbec nejzdravějším nápojem, po němž můžeme sáhnout. Nemá kalorie, ani cukry, takže by se mohlo zdát, že se jedná o ideální nápoj pro všechny. To však, kupodivu, není pravda. Nejlepší způsob rehydratace - neboli zavodnění -, závisí na tom, kdo jste, co děláte nebo v jakém prostředí pracujete.

„Potřeby fyzicky aktivního člověka, jež pracuje venku v horkém dni, se mohou lišit od toho, kdo žije v klimatizovaném domě a cestou do klimatizované kanceláře řídí klimatizované auto,“ uvedl pro zpravodajský web britské televize BBC Ron Maughan, profesor na Lékařské fakultě Univerzity v St. Andrews.

Aktivní člověk bude muset zároveň vypít více tekutin než ten, kdo má sedavé zaměstnání.



Důležité minerály

A jak je to s tou aktivitou? Když se potíme, ztrácíme vodu a sůl, proto musíme nahradit obojí. Pokud soli (případně dalších minerálů a stopových prvků) a vody spotřebujeme příliš mnoho, tělo podnikne kroky k vyrovnání pomocí osmózy, což je proces průchodu vody buněčnými membránami.

„Nahrazení ztracené tekutiny čistou vodou znamená, že tělo má příliš mnoho vody a málo soli, takže aby se věci vyrovnaly, zbaví se vody tvorbou moči,“ upozornil Maughan.

Z tohoto důvodu může být mnohem lepší než pitná voda mléko. To přirozeně obsahuje sůl, laktózu a cukr, který podle Maugnana potřebujeme v malých množstvích, abychom pomohli stimulovat absorpci vody ve střevě. Účinná je také kokosová voda, která obsahuje sůl, draslík a též potřebné sacharidy.

Voda je tedy fajn, ale musíme rozlišovat a přemýšlet nad tím, jestli je pro nás tou nejlepší volbou.