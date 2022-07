Bezpečné hubnutí dál popisuje nutriční specialistka a zakladatelka Zdravého stravování Kateřina Šimková: „Dieta by měla být co nejvíce podobná běžné stravě, takže složená z kvalitních a čerstvých potravin, které neprošly vysokým průmyslovým zpracováním.“

Bohužel, mnoho lidí vnímá dietu jako nutné zlo a něco krátkodobého, co je nutné rychle přetrpět, abychom si zase mohli dopřát, co hrdlo ráčí a vynahradit si strádání. Podle odbornice ale tato strategie není ideální cestou. I dieta by člověku měla chutnat a v podstatě by neměl nijak výrazně poznat, že se jedná o dietu.

Abyste zhubli, nepotřebujete počítat kalorie, říká odbornice Margit Slimáková

Cílem diety by totiž nemělo být pouhé dosažení vysněné hmotnosti, ale návyk na racionální jídelníček, kterým si vytouženou hmotnost bez většího úsilí udržíme navždycky. V bezproblémovém zvládnutí diety hrají zásadní roli pravidelnost, pestrost a nutriční vyváženost jídel. Všechny tři faktory totiž vedou k tomu, že nám jídlo bude chutnat, zasytí nás a nebudeme mít chutě ani hlad.

„Pokud patříte k chronickým dietářům a změnu jídelníčku nezvládáte, může vám být v začátcích nápomocná krabičková dieta. Uděláte si přehled o velikosti porcí, zafixujete si pravidelnost a inspirujete se recepty pro domácí vaření,“ doporučuje Kateřina Šimková, která jídelníčky pro krabičkové diety navrhuje. Připravila pro nás několik receptů, vhodných pro udržitelnou redukční dietu.

Nebezpečné hladovění

Nejrizikovější jsou při hubnutí diety založené na hladovění. Při hladovění se vyplavuje stresový hormon kortizol. Jeho vyšší hladina způsobí, že se tělo necítí komfortně. Kvůli sníženému energetickému příjmu pak ztrácí nejen tuk, ale také svalovou hmotu. Po návratu k běžným stravovacím návykům a při současně nedostatečné tělesné aktivitě tak člověk nabere tukové zásoby zpět, ale svalová tkáň se neobnoví.

Cottage s fíky a ořechy, kaštanový plátek

SUROVINY

110 g sýra cottage

15 g sušených fíků

15 g kešu ořechů

2 ks extrudovaného kaštanového plátku Crispins

POSTUP

Fíky nakrájíme na kostičky. Spolu s polovinou kešu smícháme s cottage sýrem. Druhou polovinou kešu posypeme cottage směs. Kaštanový plátek přikusujeme.

Nejzrádnější potravinové pasti. Mnoho Čechů se nechá nachytat

Kamutový salát s kuřecím masem sypaný sýrem

SUROVINY NA 1 PORCI

50 g kamutu v suchém stavu

120 g kuřecích prsou

4 g oleje (čajová lžička)

20 g cibule

60 g paprik různých barev

3 ks cherry rajčat

30 g kukuřice

sůl, pepř, adžika, celerová nať

čerstvá petržel

10 g parmazánu

POSTUP

Kuřecí prso necháme vcelku, okořeníme směsí soli, pepře, adžiky a celerové nati. Upečeme s trochou oleje v troubě a poté nakrájíme na plátky.

Kamut uvaříme podle návodu. Cibulku nakrájíme nadrobno, orestujeme s kapkou oleje na pánvi, přidáme na proužky nakrájené papriky, kukuřici a poloviny cherry rajčátek. Restujeme jen chvíli, aby zelenina zůstala na skus. Dochutíme solí a pepřem.

Na závěr promícháme kamut se zeleninou a petrželkou nasekanou nadrobno. Na kamut vrstvíme kuřecí maso a posypeme parmazánem.

Salát s kuřecím masemZdroj: se souhlasem Kateřiny Šimkové/Zdravé stravování

Panenka s cibulovým přelivem a šťouchané brambory

SUROVINY

100 g + 30 g cibule

3 g pažitky

150 g vepřové panenky

sůl a pepř

170 g brambor

jarní cibulka na ozdobu

masový vývar

3 g řepkového oleje

1 g hladkolisté petrželové nati

4 g česneku

POSTUP

Panenku očistíme, osolíme, opepříme a zatáhneme na pánvi ze všech stran na rozpáleném oleji. Na plech vložíme cibuli nakrájenou na pásky (100 g), česnek na kolečka, panenku a podlijeme masovým vývarem. Pečeme v troubě doměkka. Po upečení výpek a cibulovou směs rozmixujeme, nemusí být dohladka, mohou v ní zůstat kousky. Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě. Cibuli (30 g) nakrájíme nadrobno, orestujeme na řepkovém oleji dozlatova. Takto připravenou cibuli přidáme k uvařeným bramborám a prošťoucháme. Na závěr smícháme s nasekanou petrželkou. Při servírování zdobíme nasekanou jarní cibulkou.

Nové, funkční, superpotraviny: Jaké jsou mezi nimi rozdíly a čím jsou prospěšné

Tortilla s hovězím masem, lilkem a batáty

SUROVINY

1,5 celozrnné tortilly

180 g hovězí kýty

75 g batátů

60 g lilku

30 g cibule

30 g bílého jogurtu

15 g arašídového másla

3 g oleje

4,5 g hořčice dijonské

černý a kajenský pepř

sušený koriandr

česnek

sůl

uzená mletá paprika

0,3 g sušeného chilli

masový vývar

POSTUP

Batáty oloupeme. Lilek očistíme a spolu s batáty nakrájíme na kostky asi 2 x 2 cm. Cibuli očistíme a nakrájíme na půlměsíčky. Připravíme si marinádu na maso z oleje, uzené papriky, koriandru, soli, česneku, pepřů a chilli.

Maso nakrájíme na menší kousky a naložíme. Necháme odpočívat alespoň hodinu.

Na rozpálené pánvi orestujeme maso doměkka, vyndáme z pánve, přidáme cibuli – restujeme dozlatova, pak přidáme i lilky a batáty, zalijeme vývarem a přidáme arašídové máslo. Důkladně zamícháme a v případě potřeby osolíme. Necháme dusit pod pokličkou na mírném plameni zhruba 45 minut. Tortillu namažeme jogurtem smíchaným s dijonskou hořčicí, navrstvíme zeleninovou směs a maso. Zavineme.