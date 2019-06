Jeho oběťmi údajně byly dvě dívky, kterým v té době ještě nebylo patnáct let, a se kterými ho vázaly rodinné a blízké vztahy. Michal K. podle obžaloby oběma dívkám nutil víno i tvrdý alkohol, osahával je po celém těle a jednu z nich několikrát dokonce přinutil k sexuálnímu styku.

Michal K. v úterý u soudu svoji vinu popřel a celou věc označil za důsledek napjatých rodinných vztahů. Hrozí mu až 12 let za mřížemi. Rozsudek by měl padnout do konce června.