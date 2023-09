/FOTO/ Náchodští policisté byli přivolaní k dopravní nehodě, při které mělo údajně dojít blízko u hranic s Polskem, ke střetu osobního vozidla Toyota se srnou. Nehoda měla velmi zajímavou dohru.

Vypůjčené auto skrývalo poklad. Nehoda odhalila stovku padělaných pětitisícovek | Foto: Policie ČR

Hlídka cestou na místo nahlášené události potkala muže, který jim šel naproti. Poté, co zastavili, vysvětlil jim, jak k nehodě došlo, že auto skončilo v příkopě a on se rozhodl vydat pro pomoc. Muž nasedl do policejního auta a policisté jej odvezli zpět k nehodě s tím, že věc společně vyřeší.

Na místě nehody se v tuto chvíli již nikdo jiný nenacházel. Policisté s mužem provedli test na alkohol, který měl negativní výsledek. Test na požití jiných omamných látek však vyšel pozitivní na drogu amfetamin/metanfetamin. Muž však policistům tvrdil, že nebyl tím, kdo ten večer řídil. Zároveň však neřekl, kdo měl být tím řidičem. Policisté rovněž zjistili, že auto bylo den předtím vypůjčeno z autopůjčovny.

Při ohledání místa údajné dopravní nehody a v rámci provedení dalšího šetření policisté ve vozidle našli mimo jiné plynovou pistoli, největší překvapení však nastalo ve chvíli, když policisté v rámci širšího ohledání místa dopravní nehody nalezli 117 ks padělaných 5000Kč bankovek schovaných pod navršenou hromadou listí a další 3 padělané 5 000 Kč bankovky pak přímo ve vozidle pod sedadlem spolujezdce. Celkem byly tedy zajištěny padělané bankovky v celkové výši 600 tisíc korun. Tyto padělky byly odeslány do České národní banky s žádostí o jejich odborné posouzení, kdy veškeré padělky byly označeny jako padělky se stupněm nebezpečnosti 4-méně zdařilý. Dalším prověřováním věci se policistům podařilo zjistit totožnost i druhého muže z vozidla.

Oba muži byli následně obviněni z trestného činu Padělání a pozměnění peněz, za který jim hrozí až pět let odnětí svobody.