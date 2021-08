Jen pár minut stačilo pachateli nahlášeného vloupání do automobilu, aby se obohatil o pěkných pár desítek tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

"Náchodští policisté prověřují vloupání do uzamčeného vozidla, ke kterému mělo dojít ve čtvrtek v obci Dolní Radechová. Neznámý pachatel měl poté, co poškodil přední okénko vniknout do vozidla a odtud následně odcizit finanční hotovost přesahující 64 tisíc korun," uvedla k případu policejní mluvčí Lucie Konečná. Poškozením okénka navíc na vozidle vznikla škoda 4500 korun. "Případ policisté prověřují jako přečin krádeže a pachateli hrozí v případě dopadení a prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky," dodala policejní mluvčí.