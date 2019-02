Hradec Králové - Jeho bývalá přítelkyně po něm chtěla, aby jí vrátil její auto. On odmítl - a navíc jí vyhrožoval pistolí. Po hádce pak nasedl do vozu a odjel. Nezastavil ho ani fakt že byl opilý. Tento incident se stal v úterý kolem třetí hodiny odpoledne v Hradci Králové - Malšovicích.

„Na bývalou přítelkyni vytáhl krátkou střelnou zbraň, kterou jí mířil do oblasti hrudníku, a řekl jí, aby od auta odstoupila. Majitelka vozu to samozřejmě z obavy o svůj život učinila a muž odjel směrem do centra. Žena neprodleně zavolala na linku 158 a policejní hlídky začaly okamžitě po muži v červeném autě KIA Picardo pátrat, a to nejenom v Hradci Králové, ale i okolí," řekl tisková mluvčí policie Ivana Ježková.

Zhruba po pětačtyřiceti minutách vozidlo zastavila hlídka na Pražské třídě v Kuklenách. Řidiče se podrobil zkoušce na alkohol a také na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle. První test hledanému řidiči prokázal pozitivní hodnotu 1,39 promile alkoholu v dechu, druhý byl s negativním výsledkem. „Při důkladné kontrole interiéru vozu nalezli policisté dvě krátké střelné zbraně a součástky k armádní výbušce V-10. Dle vyjádření přivolaného pyrotechnika se jedná o cvičnou armádní výbušku, která slouží k imitaci výbuchu ručního granátu a v případě neodborného odpálení je schopna amputovat končetiny či oslepit osobu," vysvětlila Ježková.

Kriminalisté muže obvinili ze spáchání hned několika trestných činů, a to zločinu vydírání spáchaného se zbraní, přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu nedovolené ozbrojování. Hrozí mu osmiletý trest.