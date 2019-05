Při transakci, která se uskutečnila v roce 2009, prodalo město Náchod pivovar za 150 milionů korun liberecké firmě LIF. To se však nelíbilo společnosti Pivovar Holba, která tehdy ve výběrovém řízení neuspěla, a od té doby usiluje, aby byl prodej zrušen a pivovar se vrátil městu. Podle ní byl prodej nestandardní a ve výběrovém řízení porušil její práva.

Krajský soud žalobu Pivovaru Holba už třikrát zamítl. Po druhém zamítnutí rozsudek v roce 2012 potvrdil i Vrchní soud v Praze, takže prodej pivovaru platil.

Pak se však do věci vložil Nejvyšší soud (NS), v únoru 2016 rozsudek zrušil a rozhodl, jak by se spor měl posuzovat.

„Dnes je věc přehlednější, když Nejvyšší soud nastavil mantinely,“ konstatoval při včerejším jednání soudce krajského soudu Jiří Kratochvíl.

Ale ani nová pravidla nastavená Nejvyšším soudem zatím vyřešení sporu nepřinesla. V roce 2017 případ potřetí projednal hradecký soud a opět žalobu zamítl. „Žalobce předkládal tvrzení, aniž by nabízel důkazy,“ uvedl tehdy soudce Jiří Kratochvíl.

Vrchní soud však loni v prosinci rozsudek zrušil, a spor je tak znovu v Hradci Králové. Právní zástupkyně Pivovaru Holba má nyní na pokyn Krajského soudu doložit, že v době prodeje bylo město jediným akcionářem prodávaného pivovaru. Proto včera požádala o třicetidenní lhůtu.

Pokud by soud změnil názor, přiklonil se na stranu Holby a označil smlouvu za neplatnou, dostal by se Náchod do potíží. Hrozilo by, že by si LIF a město musely vrátit peníze a pivovar. Jenže radnice 150 milionů korun, které za pivovar dostala, už dávno nemá. Město za ně postavilo novou základní uměleckou školu a opravilo budovu polikliniky.

Prodej náchodského pivovaru se řešil i v jiném soudním jednání. Bývalý náchodský starosta Oldřich Čtvrtečka od roku 2010 čelil obvinění, že porušil povinnosti při správě cizího majetku a zneužil pravomoci veřejného činitele, když ve veřejné soutěži údajně pomohl zvítězit firmě LIF, ačkoliv prý tehdy nesplnila všechny podmínky výběrového řízení.

Čtvrtečka u soudu řekl, že nabídka Holby nebyla výhodná, protože Náchod by dostal peníze teprve po pěti letech, neměl by v pivovaru žádný vliv a týkaly by se jej jen sankce. Celková částka obdržených peněz by podle něj navíc dosáhla jen 136,5 milionu korun.

Krajský soud v Hradci Králové bývalého starostu v roce 2013 zprostil obžaloby, Čtvrtečka o tři roky později zemřel.