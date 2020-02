/FOTO/ Menší prodejny a kiosky mají v hledáčku zloději, kteří se od začátku roku nechvalně prezentují na Broumovsku. Meziměstí, Broumov, Olivětín či Jetřichov jsou místa, kde se pokoušeli nakupovat za pět prstů. Podle odvedené práce se ale jedná zřejmě o začátečníky a jejich neúspěch převládá nad dokončenými pokusy. Kdo za pokusy o vloupání stojí zatím policisté nevědí. Vzhledem k blízkosti státní hranice nemohou vyloučit ani polskou stopu.

Milan Nemeš ukazuje následky úsilí zlodějů, Dostat se do kiosku se jim ale nepodařilo. | Foto: Deník/ Jiří Řezník

Dokonce dvakrát během jednoho týdne se stala terčem zlodějů oblíbená pivnice U medvěda na Křinickém sídlišti v Broumově. „Poprvé jsme to zjistili asi až za dva dny. Vyplašil je alarm a utekli, že byly vypáčeny zadní dveře jsme si všimli asi až za dva dny. Dovnitř se ale nedostali tak jsme to ani nehlásili,“ říká provozovatel kiosku Petr Bejdák. První neúspěch zloděje ale neodradil a po pár dnech se pod rouškou tmy na místo vrátili. „To už na to šli jinudy. Ukrást se jim sice taky nic nepodařilo, ale rozbili okno, utrhali kamery,“ odhaduje způsobenou škodu na 15 tisíc korun.