Červený Kostelec - Noční můrou se stal pro červenokostelecké příbuzné Trutnovan, který se v tamní čtvrti Vyšehrad snažil „nakvartýrovat“ do jejich příbytku. K tomuto účelu si dokonce přizval strážníky městské policie, ale nepochodil.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Muž přivolal městskou policii, aby mu pomohla otevřít dům. Přivolána byla také jednotka dobrovolných hasičů.

„Když strážníci přijeli na místo nikdo u domu nebyl. Po dvacetiminutovém čekání přišel k domu muž, který se dožadoval vstupu. Ukázalo se však, že má trvalé bydliště v Trutnově, tak mu nebylo vyhověno,“ uvedl Michal Škoda, velitel Městské policie v Červeném Kostelci.

Trutnovan se však nevzdával. Po naléhání mu příbuzní v domě na dva dny poskytli azyl. Po uplynutí této doby ale vyměnili zámky. Nezvaného nájemníka se tento čin dotknul, začal příbuzné obtěžovat a nadávat jim. Po dalších dvou dnech dokonce poškodil dveře domu a musela ho zpacifikovat městská policie.

Uplynuly další dva dny a neodbytný Trutnovan začal příbuzným bránit ve vstupu do jejich obydlí. „Za pomocí donucovacích prostředků byl vykázán ze soukromého pozemku,“ poznamenal velitel strážníků.



Vše vyvrcholilo po několika dalších dnech, kdy se muž opět vrátil na Vyšehrad, znovu obtěžoval své příbuzné a nakonec se snažil násilím vniknout do domu s úmyslem v něm bydlet. To už městské policii došla trpělivost, nezmara z Trutnova zadržela, předala ho Policii ČR a ta ho převezla do cely, kde měl dost času na to, aby zpytoval svědomí. (hyš)