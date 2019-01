Hradec Králové - Po vstupu České republiky do Schengenského prostoru se množí případy, kdy se řada cizinců snaží získat legální dlouhodobý pobyt v naší zemi. Využívají k tomu i účelově uzavřené sňatků a jiné způsoby.

Východočeská cizinecká policie takový případ prokázala letos v Pardubicích. Státní příslušník Demokratické republiky Kongo zde uzavřel účelový sňatek s Češkou s cílem získat na území České republiky oprávnění k pobytu. „V průběhu správního řízení bylo zjištěno, že tato Češka již v minulosti nechala zapsat do rodného listu svého dítěte za finanční úplatu státního příslušníka Číny,“ uvedla mluvčí Oblastního ředitelství služby cizinecké policie v Hradci Králové Ivana Ježková.



V prvním pololetí letošního roku byly v regionu šetřeny ještě další tři fiktivní sňatky a přihlášení se k otcovství. Dvakrát to bylo u Číňanů a jednou u Vietnamců. Podle Ježkové bylo toto podezření potvrzeno, avšak vzhledem k době spáchání těchto skutků byly případy postoupeny na příslušné inspektoráty cizinecké policie k provedení dalších opatření.



Cizinecká policie na východě Čech řešila také případ Čecha, který uzavřel účelový sňatek s ženou čínské státní příslušnosti. Skutek byl sice také objasněn, ale skončil bez potrestání hlavního aktéra, protože se stal před červencem 2007, odkdy lze tento skutek kvalifikovat již jako trestný čin. „Další podezřelé sňatky policisté prověřují,“ ujistila mluvčí.



Zajímavý případ řešili v uplynulém období policisté skupiny dokumentace. Objasňovali podezření ze zneužití povolovacího režimu u devíti státních příslušníků Tuniska. U tří z nich zjistili, že povolovací proces proběhl podle platných předpisů, avšak ihned po legalizaci pobytu Tunisanů v ČR se novomanželé odloučili od svých manželek a natrvalo se usadili ve Francii.



„Máme za to, že se tímto způsobem Tunisané chtěli dostat do Schengenského prostoru. Využili k tomu naivitu některých českých žen, které byly do jisté míry jejich jednáním podvedeny, protože Tunisané citové vazby pravděpodobně pouze předstírali. V současné době jsou tyto případy došetřeny a celá věc byla předána jako poznatek cestou Interpolu do Francie k provedení dalších kroků,“ dodala Ivana Ježková.