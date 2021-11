"Již obviněný, nejmladší z trojice mužů si prostřednictvím dalších osob sjednával pronájem objektů, tak aby jeho jméno nikde nefigurovalo. V části jednoho objektu měl legální, na Celním úřadě oficiálně nahlášenou pěstírnu technického konopí. Zabýval se i klonováním těchto rostlin a prodejem řízků, přičemž dle jeho slov spolupracoval s jednou z největších firem v České republice, která mu měla poskytnout i potřebné vybavení k pěstování. Mimo to si však jako „vedlejšák“ zřídil na Královédvorsku a Královéhradecku i nelegální pěstírnu konopí," popsala mluvčí Policie Královéhradeckého kraje Šárka Pižlová.

Zdroj: Youtube

Starší ze zadržených mužů pak zboží prodával odběratelům, přičemž produkt navíc, pro větší zisk, ředil technickým konopím. Muži vyráběli i extrakt z konopí, tzv. Fénixovy slzy.

Zdroj: Youtube

"Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor na několika místech bylo zajištěno 1.172 kusů rostlin konopí, 29 kilo sušiny, 530 gramů extraktu z konopí tzv. „Fénixovy slzy“ a 1,300 již ubalených „jointů“. Mimo jiné zajistili vybavení pěstírny (lampy, předřadníky, ventilátory atd.) v hodnotě 300 tisíc korun a finanční hotovost 345 tisíc korun. Dle odborného vyjádření by se z rostlin získalo 55 kg sušiny. Pokud by došlo k prodeji koncovým uživatelům, mohli by obvinění utržit částku převyšující 9 milionů korun," vyčíslila mluvčí policie.

Obhajoba muže byla prostá: Prý pěstoval pouze technické konopí. To ale bylo chemickou expertízou vyvráceno. Pikantní je, že dotyčný byl za stejný čin již dříve odsouzen, odešel tehdy se čtyřletou podmínkou. Muž je stíhán vazebně. O pět let starší muž je stíhán na svobodě. V případě prokázání viny jim oběma hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.