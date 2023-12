Policisté náchodského oddělení hospodářské kriminality v těchto dnech přijali oznámení o podvodu při investování do akcií.

Oznamovatel uvedl, že počátkem měsíce prosince na základě pokynů „zástupce investiční firmy“ nainstaloval do svého počítač program na vzdálenou správu AnyDesk, čímž však místo obchodování s akcie umožnil neznámému pachateli přístup do svého počítače i do internetového bankovnictví. Díky zásahu banky, která zablokovala část odchozích plateb, oznamovatel naštěstí nepřišel o veškeré finance, ale i tak svoji škodu vyčíslil na bezmála 250.000 korun. Policisté případ vyšetřují jako trestný čin podvodu, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody od 1 do 5 let.

V souvislosti s tímto případem policisté opět všechny občany varují před kybernetickou kriminalitou a připomínají, jak je důležité být v prostředí internetu ostražití. Několik základních rad si můžete připomenout zde: