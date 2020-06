Policisté zadrželi o víkendu dva muže, kteří se vloupali u prostoru stavby dálnide D11 do stavebních buněk, kde nakradli věci za více než 100 tisíc korun.

Prostory prohledával psovod | Foto: Deník/Martin Spal

Dva muži ve věku 42 a 28 let byli obvineni z krádeže za což jim hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.