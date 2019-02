Hradec Králové - Polští navrtávači a podvod za 421 milionů v podání podnikatele Alexandera Dostála. Takhle výbušný program čeká v prvním pracovním týdnu roku královéhradecký krajský soud. A k tomu i jedna novinka.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Zloději, kterým se říká navrtávači, vykradli téměř devět stovek domů po celém Česku.

Náchodský podnikatel Alexander Dostál zase čelí obžalobě z podvodu – měl obrat důvěřivce o více než 400 milionů korun.

Tyto dva případy se vrací na program Krajského soudu v Hradci Králové v prvním pracovním týdnu roku.

Kromě nich také kauza muže, jenž měl znásilnit dvanáctiletou dceru své přítelkyně (viz šedý box) – a také podvod, který měl spáchat Karel Hrdina a obohatit se tak o čtyři a půl milionu korun.

Případ Hrdina. Tento podvod se udál mezi lety 2006 až 2008. Karel Hrdina podle obžaloby zfalšoval listiny, falzifikáty ho měly uchránit od exekuce jeho firmy.

„V důsledku čehož fakticky způsobil zrušení nařízené exekuce vůči jeho osobě, čímž i získal finanční prospěch v celkové výši nejméně 4 500 000 Kč, a způsobil tak škodu další osobě v dané výši," stojí v obžalobě před líčením, které začíná v pátek.

Případ navrtávači. Podle státního zástupce skupina v letech 2009 až 2013 vykrádala domy v Čechách i na Moravě a způsobila škodu 12,5 milionu korun.

Muži se v noci prostříhali k domům plotem a pak navrtali plastové dveře nebo okna. Proto jim kriminalisté dali přezdívku navrtávači.

Čtyřem mužům hrozí až desetileté tresty. Tři z nich jsou ve vazbě, jeden na svobodě.

Případ Dostál. Už od června se táhne kauza podvodu za 421 milionů korun.

Náchodský podnikatel Alexander Dostál je obžalován z toho, že „vytahal" peníze z více než osmi stovek lidí.

Obžalovaný soudu řekl, že jeho klienty nejdříve byli členové rodiny a kamarádi, později lidí postupně přibývalo. „Proč nedat lidem vydělat? Nebyl v tom záměr se obohatit," dušoval se.

To se nezdařilo, proto mu hrozí až desetileté vězení.

Potíží hlavního líčení je rozsáhlé množství svědků, kteří by měli vypovídat. Soud by rád vyslechl všechny, jež Dostál připravil o milion.

Sváděla mě, hájí se muž, jenž měl znásilnit dvanáctiletou

„Ano, měl jsem intimní styk s dcerou mé přítelkyně," přiznal muž, kterému hrozí až dvanáctiletý trest. Případ Oldřicha H. se na začátku roku 2015 vrací na program Krajského soudu v Hradci Králové.

„Ale nikdy jsem nepoužil násilí," přesvědčoval při hlavním líčení, jež začalo v prosinci minulého roku. „Sváděla mě, měla sexuální zkušenosti třicetileté ženy," popisoval obžalovaný.

Muž se přistěhoval do domu, kde jeho přítelkyně žila s třemi dětmi, v létě roku 2012. Na jaře roku 2013 navázal blízký vztah s její dcerou. Ona tvrdí, že ji znásilnil, on to odmítá. „Když jsem nechtěla, tak mi dal facku,. Nemohla jsem se bránit a potom jsem byla celá od krve," popisovala. Každopádně postupně s ním spala dobrovolně, dokonce se do něj zamilovala.

Necelý rok spolu měli intimní styky, dívka se navíc kvůli muži postavila proti matce. Nakonec s ním vztah ukončila, přesto ji měl ještě jednou znásilnit.