Policisté čtyři muže, kteří jsou nyní stíháni vazebně, viní z dalších 22 skutků, kterých se měli dopustit ve Středočeském, Libereckém a Jihočeském kraji. Podle vyšetřování tohle všechno stihli od března do září tohoto roku.

O případu jsme psali zde:

Cizince, kteří vykrádali domy, zatkli náchodští policisté

"Muži (22, 24, 24, 25 let) se měli podle našich zjištění v uvedených krajích dopouštět mj. krádeží cenných věcí z rodinných domů, do nichž vnikali okny a dveřmi násilným způsobem. V některých případech vnikali do obydlí i v době, kdy byli majitelé doma. Výběr objektů byl náhodný, cílem byly především hodnotnější nemovitosti nacházející se v okrajových částech měst. Rodinné domy si měli tipovat náhodně. Zaměřili se v nich zejména na finanční hotovost, drobné věci a šperky. Kromě značného množství šperků však odnášeli i netypické či kuriózní věci. Jako lup si měli odnést například také velikonoční čokoládové figurky, drobné zboží parfumerie, nářadí, stan a množství drobné elektroniky," uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

"V průběhu vyšetřování se podařilo zjistit, že pachatelé v krátké době vystřídali několik vozidel, ve kterých se pak pohybovali na území České republiky a nezřídka je využívali i přespávání. Při páchání trestné činnosti se chovali profesionálně a jako členové organizované skupiny měli rozdělené úkoly a dobře připravený plán," vysvětluje kriminalista, který se případu intenzivně věnoval.

Soud opět zamítl žalobu proti vyvlastnění pozemků v trase obchvatu Jaroměře

Mladíci čelí obvinění z pokračujícího zločinu krádež, přečinu porušování domovní svobody a poškození cizí věci a momentálně jim hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi. "Celý spis, který se ke čtveřici cizinců a jejich trestné činnosti na území ČR váže, má zhruba tři tisíce stran a policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a územního odboru Náchod věnovali jejímu objasnění v součtu tisíce hodin práce," doplnili policisté.