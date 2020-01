Minulý týden se u Krajského soudu v Hradci Králové projednával tragický případ úmrtí zdravotně handicapovaného mladíka, jenž zemřel po požití nadměrného množství extáze. Obžalovaný byl kvůli tomu dvacetiletý student gymnázia, který zakázanou drogu obstaral a následně kamarádům nabídl. Za spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dostal Tomáš Langer dvouletý trest odložený na zkušební dobu čtyř let. Extázi v hodnotě několika tisíc korun koupil v největším hradeckém zábavním klubu Denoche.

Drogový problém je veřejným tajemstvím

Klub Denoche je mezi mládeží vyhlášený. Jako místo, kde se konají velké hudební koncerty, ale také jako místo, kde lze až příliš snadno pořídit rekreační drogy. To potvrzují i slova, která pronesl ve středu soudce Jiří Vacek. „Obžalovaný si cíleně došel do Denoche pro extázi. Je všeobecně známo, že je to podnik, kde se drogy distribuují. Není to zdaleka první případ, který zde u soudu máme. Obžalovaný, který zná prostředí v Hradci Králové, dobře věděl, kam si má pro drogy zajít,“ řekl Vacek.

Do klubu můžete už od patnácti let

Policisté podle vyjádření mluvčí Ivy Kormošové považují Denoche za rizikové místo. Klub a jeho okolí intenzivně monitorují. „Jako jediný klub v Hradci Králové umožňuje vstup dětem už od 15 let. Za poslední dva roky jsme zde provedli několik bezpečnostních opatření, které byly mimo jiného zaměřené i na distribuci, prodej a užívání omamných a psychotropních látek,“ řekla Deníku Kormošová. Právě nízký věk návštěvníků klubu dělá celý problém ještě závažnější. K drogám se zde totiž nedostávají jen dospělí, za mnohdy prvními drogovými zážitky do klubu chodí hlavně mládež.

Na místě pomáhá nezisková organizace

Že jde o reálný problém potvrzuje i navázání spolupráce mezi klubem a organizací Laxus. „Vnímáme prostředí noční zábavy jako potenciálně rizikové a v Hradci Králové dosud neošetřené. Naši streetworkeři pracují s uživateli návykových nelegálních látek,“ vysvětlil vedoucí centra terénních programů v kraji Petr Pavlíček. Pracovníci poskytují informace o rizicích spojených s užitím návykových látek, radí třeba, jak předcházet předávkování a zejména poskytují tzv. harm reduction materiál, který slouží k mírnění rizik spojených s užíváním drog.

Počet drogových deliktů roste

O problému s drogami s v krajském městě v minulosti hovořilo zejména v souvislosti s festivalem Hip Hop Kemp. „Akce, na které se tahají drogy mezi mladé lidi, do slušného města nepatří.,“ řekl k jeho konci v Hradci primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Jenže ve městě je problém s drogami širší. O drogových deliktech v klubech neinformují policisté tak aktivně jako u problémového festivalu, z hlediska hradecké mládeže jde však o dlouhodobé extrémní riziko. Za posledních pět let počet drogových deliktů v kraji každoročně roste i podle policejních statistik. Jestli mohou být policisté důslednější je otázka. Zcela určitě to ale platí o rodičích. Víte, kam a jak se chodí bavit vaše děti?