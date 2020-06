Podmíněné tresty obdrželi bývalý šéf Horské služby ČR Jiří Brožek, současný náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa nebo bývalí náčelníci z dalších oblastí Horské služby z Beskyd, Jeseníků, Krušných hor. Horská služba ČR obdržela peněžitý trest 20 tisíc korun. Horská služba ale nepatří mezi hlavní obžalované.

"Zvažujeme podání odvolání a do té doby, než dostaneme písemné vyhotovení rozsudku, tak se k záležitosti nebudeme vyjadřovat," reagoval na rozhodnutí soudu za Horskou službu ČR její mluvčí Radek Zeman.

Podle soudu bylo na sedm vzdělávacích projektů neoprávněně čerpána dotace z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z rozsudku vyplynulo, že škoda přesahuje deset milionů korun, další jednání obžalovaných směřovalo ke škodě přesahující dva miliony korun.

Obžalovaní stanuli před soudem kvůli dotačnímu podvodu nebo poškozování zájmů EU z období 2012 až 2015. Podle spisu nedodrželi dotační podmínky a vykazovali fiktivní kurzy, například v gastronomii, v péči o seniory nebo při školení záchranářů. Kurzy se údajně neuskutečnily, případně v rozporu s dotačními podmínkami.

Obžaloba označila za hlavní obžalované a organizovanou skupinu tři fyzické osoby, z nichž jedna je po smrti, a dvě firmy - společnost Poradea a Česko-polskou akademii celoživotního vzdělávání. Těmto obžalovaným hrozilo až deset let vězení. Obžaloba za hlavního strůjce podvodů označila jednoho z těchto tří lidí, podnikatele, který je po smrti. Figuruje ve všech sedmi projektech. Obžaloba ho vinila z toho, že hrál roli zprostředkovatele a administrátora dotací a že přes nastrčené lidi vylákal dotace na školení. Ostatním obžalovaným hrozilo většinou až osm let vězení.

"Podle mého názoru bylo prokázáno, že při realizaci sedmi vzdělávacích projektů byly uváděny nepravdivé údaje a byly neoprávněně vylákávány dotační prostředky k jinému než určenému účelu. Dílem šlo o zcela fiktivní projekty, dílem o projekty, kde sice byla ustanovena cílová skupina, ale z profesního hlediska neodpovídala tomu, co bylo v žádosti o dotaci deklarováno," řekl ČTK státní zástupce Petr Kouble.

Přehled trestů

Jitka Walterová

- trest odnětí svobody v trvání pěti let, peněžitý trest 50 000 Kč

Jan Řezáč

- trest odnětí svobody v trvání pěti let, peněžitý trest 40 000 Kč

Michael Haman

- trest odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, peněžitý trest 20 000 Kč

Ivan Šír

- peněžitý trest 15 000 Kč

Jan Fiala

- peněžitý trest 15 000 Kč

Tomáš Prokop

- odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, trest zákazu činnosti statutárního orgánu právnické osoby na dobu tří let, peněžitý trest 40 000 Kč

Martin Bohuněk

- trest odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, peněžitý trest 40 000 Kč, trest zákazu činnosti statutárního orgánu právnické osoby na dobu tří let

Renáta Holubová

- trest odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, trest zákazu činnosti statutárního orgánu právnické osoby na dobu tří let, peněžitý trest 40 000 Kč

Miroslav Güttner

- trest odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 15 000 Kč

Jiří Brožek

- trest odnětí svobody v trvání 3 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, zákaz činnosti statutárního orgánu právnické osoby na dobu tří let, peněžitý trest 30 000 Kč

Michal Klimeš

- trest odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 15 000 Kč

Ladislav Bedeč

- trest odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 15 000 Kč

Lubomír Veselý

- trest odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu 4 let, peněžitý trest 20 000 Kč

Pavel Jirsa

- trest odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 15 000 Kč

Radim Pavlica

- trest odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 15 000 Kč

Leoš Kratochvíl

- trest odnětí svobody v trvání 3 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, zákaz činnosti statutárního orgánu právnické osoby na dobu 3 let, peněžitý trest 40 000 Kč

Josef Černý

- peněžitý trest 15 000 Kč

Kateřina Nováková

- trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 2 let, peněžitý trest 20 000 Kč

právnická osoba Poradea

- trest zrušení právnické osoby

právnická osoba Česko-polská akademie celoživotního vzdělávání

- trest zrušení právnické osoby.

právnická osoba EURO PROFIT AGENCY, s.r.o.

- zrušení právnické osoby.

právnická osoba DOPEX, s.r.o.

- trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívajícímu v zákazu ucházet se o veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat na dobu 5 let

Horská služba ČR, o.p.s.,

- peněžitý trest 20 000 Kč

právnická osoba spol. MWA, s.r.o.

- trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívajícímu v zákazu ucházet se o veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat na dobu 5 let

právnická osoba spol. Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s.

- peněžitý trest 100 000 Kč, trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívajícímu v zákazu ucházet se o veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat na dobu 5 let

právnická osoba Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje z.s.

- peněžitý trest 30 000 Kč, trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívajícímu v zákazu ucházet se o veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat na dobu 3 let

právnická osoba Ekologie bez hranic, o.s.

- trest zrušení právnické osoby