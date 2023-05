Hradec Králové – Z podvodů, kterými podle obžaloby způsobil škodu téměř 20 milionů korun, se u u krajského soudu v těchto dnech zodpovídá D. K. Státní zástupce ho viní, že při svém působení ve dvou pardubických autobazarech připravil v roce 2011 a 2012 o peníze či auta desítky lidí a firem.

Čtení obžaloby s výčtem skutků včera zabralo hodinu a deset minut. Mladý muž odmítl, že by kohokoli podvedl, a soudu předložil dokumenty, které by podle něj měly jeho nevinu prokázat. Požádal také, aby z hlavního líčení byla vyloučena veřejnost, to však soud zamítl.

Věděl, že půjčky nemůže splatit

Podle státního zástupce si pod záminkou výhodného nákupu a následného prodeje aut vypůjčil od dvou mužů celkem 6,5 milionu korun, auta ani peníze však věřitelé už neviděli.

Jedné společnosti údajně slíbil, že jí dodá atraktivní vozy , které jsou k dispozici, protože jejich nájemci nezaplatili leasing, a na jejich nákup si od ní vzal 2,3 milionu korun. „Peníze použil pro vlastní potřebu a vozy nedodal," řekl žalobce.

Kromě toho si muž sjednával statisícové půjčky, za něž měla být zástavou vozidla, o nichž tvrdil, že patří jeho tehdejším společnostem Auto D+B nebo Autocentrum Pardubice. Půjčky však nesplatil, a věřitelé nedostali ani vozy, protože mu nepatřily. Přišli tak o dva miliony korun.

Státní zástupce upozornil, že D. K. musel vědět, že půjčky nemůže splatit,. V té době měl prý totiž další milionové dluhy.

Vše prý zavinili nedbalí pracovníci

Podle obžaloby muž navíc s klienty svých autobazarů na jaře a v létě roku 2012 uzavíral smlouvy o zprostředkování prodeje aut, vozidla však prodával za nižší cenu, než byla s majiteli domluvena, a utržené peníze si ponechával. Několika prodávajícím sice zaplatil zálohu nebo splátky ve výši desítek tisíc korun, celou částku však nedostali.

„Nikdy jsem nejednal s obchodními partnery v podvodném úmyslu. Peníze jsem si v žádném případě nenechával," hájil se včera obžalovaný. Ohradil se i proti údajným dluhům. „Finanční situace společnosti byla dobrá," prohlásil.

U soudu řekl, že všechny půjčky splatil a auta, která dával do zástavy, vždy patřila jeho společnostem. Nesrovnalosti při prodeji vozů prý způsobili jeho zaměstnanci, kteří byli při uzavírání smluv nedbalí. „To jsem ale nemohl ovlivnit," postěžoval si muž. Zaměstnanci při tom navíc používali telefony psané na něj.

Peníze klientům měla prý vyplatit nová jednatelka, které oba autobazary v červenci roku 2012 prodal. „Podal jsem na ni trestní oznámení pro křivé svědectví," oznámil obžalovaný. Dodal, že trestní oznámení podal i na řadu dalších svědků. Podle něj má řada poškozených „trestní minulost", jeden se prý dokonce přátelí s policejním komisařem.

Hlavní líčení dnes pokračuje.