Bylo krátce po poledni, asi pět minut po odchodu posledních koledníků, když si chtěl před cestou do Prahy kam odvážel vnoučata zakouřit. Nemohl však na obvyklém místě u cigaret najít drahý zapalovač Zippo. „Ptal jsem se manželky, ta říkala, že tam byl. Podíval jsem se tedy na kameru a myslel jsem, že vyskočím z kůže,“ vrací se k záznamu, který zachytil, co si koledníci po zavření dveří na chodbě dovolili.

Videozáznam zachycuje dva asi 12leté chlapce, kteří zpívají koledu a pomlázkami šlehají ženské osazenstvo bytu. Když si vezmou koledu, tak uctivě poděkují a chtějí zkusit štěstí i u vedlejšího bytu. „Tam nikdo není,“ dostane se jim odpovědi. Naoko scházejí ze schodů, ale jakmile se zavřou dveře, tak se otočí ke stolku na chodbě a z položené krabičky si každý vezme pár cigaret a rychle sbíhají ze schodů. Zhruba po půl minutě se jeden z chlapců vrátí, natáhne se pro zapalovač Zippo a rychle sbíhá schody.

Když si tento výjev přehrál Jindřich Vajsar přehrál, na nic nečekal, sedl do auta a vyrazil po vesnici. Intuitivně trefil správný směr a oba chlapce asi 500 metrů od domu chytil za flígr. „Chytil jsem je až na křižovatce. Ještě mi drze do očí tvrdili, že nic neukradli. Nakonec to jeden házel na druhého. Zavolal jsem 158, že jsem chytil zloděje ať si pro ně přijedou,“ říká muž, který dlouhé roky pracoval u policie a byl i devět let antikonfliktním týmu, takže by měl být zvyklý na ledacos. „Tohle mě ale fakt vytočilo. Přijdou o Velikonocích na koledu, člověk je v souladu s křesťanskou kulturou obdaruje a oni ho pak nekřesťansky okradou,“ rezonovala v něm i druhý den nechtěná velikonoční příhoda. Ta ale možná napomůže tomu, že se společenstvo vlastníků bytů rozhodne pro rozšíření kamerového systému. „Uvažujeme o tom, že dáme další kamery před vchod,“ dodává.

Podle policejní preventistky Evy Prachařové se jednalo spíše o ojedinělou klukovinu. „Určitě Velikonoce nejsou obdobím, kdy by zloději využívali snazší dostupnost domů a zde kradli,“ říká Eva Prachařová, že žádný zvýšený počet krádeží ze strany koledníků se nekoná.

Větší starosti než se zloději měli o velikonočních svátcích policisté podle Evy Prachařové s účastníky provozu. „Během dopravně bezpečnostní akce Velikonoce dohlíželo na účastníky královéhradeckého silničního provozu 149 policistů. Zkontrolovali celkem 1 562 vozidel, zjistili přitom 328 porušení zákona,“ uvedla Eva Prachařová, že přibližně pětině řidičů se díky nekázni na silnici velikonoční svátky poněkud prodražily. Několika z nich dokonce výrazně.

Největší počet dopravních přestupků policisté vyřešili na místě uložením blokové pokuty, a to v 304 případech, kdy celková suma uložených pokut činila 174 100 korun. Dalších 24 dopravních přestupků závažnějšího charakteru pak policisté oznámili do správního řízení. „Nejvýraznějším porušováním pravidel bylo již tradičně nerespektování rychlostních limitů a na místě za něj zaplatilo 115 řidičů dohromady 99 500 korun. Dalších šest bylo oznámeno do správního řízení a výši sankce za překročení rychlosti se ještě dozví,“ doplnila policejní preventistka.

Bohužel se svátky jara spojené s popíjením alkoholu ani tentokrát neobešly bez opilců za volantem. „Pod vlivem alkoholu jich letos policisté přistihli celkem pět jednoho dokonce uprostřed koledování, když zrovna mířil po okresní silnici na Broumovsku rychlostí 129 km/h na další štaci. Policejní kontrola, která jej zastavila, mu naměřila 1,25 promile v dechu,“ zmínila nejvýstražnější případ, který byl pro okolí jistě nebezpečnější než krádež cigaret a zapalovače.