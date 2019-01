Hradec Králové – Výjimečný a až desetiletý trest. Takové sazby jsou v sázce u hradeckého krajského soudu, kde se v pondělí před trestní tribunál postavila třicetiletá Tereza D. spolu s o sedm let mladším Lukášem L.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Desetiletým odnětím svobody je ohrožena Tereza D., která měla podle spisu navádět svého bývalého přítele, aby zabil jejího šedesátiletého otce, který podle ní několik let terorizoval její rodinu.

K „exekuci" poté došlo 24. dubna letošního roku v lese nedaleko Pardubic.

Jeden hází vinu na druhého

Toho dne měla Tereza D. přijet na žádost své matky do panelového domu v Pardubicích, kde měl mít otec, který žil již několik let jako bezdomovec, opilecké extempore.

„Volala mi, že jí kope do dveří a hrubě ji uráží. Když jsem přijela, vrhl se na mě se slovy, že mě zabije. Z kapsy jsem vytáhla boxera a uhodila jsem ho. Pak jsem ho doprovodila k výtahu a řekla mu, ať vypadne," sdělila u soudu Tereza D. s tím, že ve stresu volala svému expříteli, aby příbuzného někam odvezl.

„Je mi strašně líto, co se poté stalo, ale já jsem opravdu jen chtěla, aby ho odvezl. Netušila jsem, jak špatně to nakonec skončí," řekla a popsala další sled událostí: „Když Lukáš přijel, byl otec stále u paneláku. Lukáš ho proto vzal do auta se slovy, že se pojedeme projet. Také jsem nastoupila do auta, abych Lukáše navigovala. Chtěla jsem totiž, aby otce zavezl k jeho příbuznému do nedaleké vesnice," uvedla obžalovaná s tím, že Lukáš L. tuto žádost neakceptoval a trojice v autě zamířila do lesa za Pardubice.

„Tam zastavil a otci přikázal, aby vystoupil. Celou dobu jsem seděla v autě. Najednou jsem slyšela dvě rány. Pak Lukáš nasedl do auta a odjeli jsme," uvedla obžalovaná. Dodala, že spoluobviněný po pár kilometrech začal přemítat o vzniklé situaci. „Říkal, že to asi přehnal. Najednou se kouknul na boxera a zeptal se, jestli se nemá vrátit a ještě ho boxerem praštit. Pak dostal strach. Ještě se mě ptal, zda se nevrátíme a nepřejedeme ho autem," uvedla do protokolu Tereza D. Dodala, že oba Lukášovy nápady zavrhla.

„Zprvu jsem nevěřila, že by ho mohl zabít. Druhý den ale přijel s tím, že je otec mrtvý a že o tom, co se stalo, nemám nikomu říkat, jinak mě stáhne s sebou," uzavřela výpověď Tereza D.

Zcela odlišný náhled na osudový moment měl včera u soudu Lukáš L.

„K Tereze jsem přijel pro jejího otce. Při cestě mi říkala, jestli bych ho nezmlátil. Do rukou mi dávala i boxera. Nakonec mě přemluvila. Vzal jsem ho z auta a asi dvakrát či třikrát jsem ho kopl. Tereza mě ještě prosila, abych ho přejel. To jsem odmítl. Pak jsme odjeli. Nikomu jsem nechtěl ublížit. Dokonce jsem se chtěl na místo vrátit. Tereza mi to ale zakázala," vypověděl do protokolu Lukáš L.

Otec Terezy D. po útoku zůstal ležet na zemi, kde o několik hodin později také zemřel.

Rozsudek by mohl padnout ve středu.