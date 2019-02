Východní Čechy - Obžalobu ze spáchání pokusu vraždy vyslechl v úterý u hradeckého krajského soudu dvacetiletý Que Tai Dang z Vietnamu. Muž, který pracuje na povolení v pardubické firmě FOXCONN CZ, se podle státního zástupce Milana Vacka dopustil trestného činu 16. listopadu loňského roku.

„V době okolo 17. hodiny v pokoji na ubytovně v Pardubicích po slovní rozepři napadl kuchyňským nožem s čepelí o délce 16 centimetrů spolubydlícího krajana,“ uvedl Vacek s tím, že obžalovaný poškozeného bodl do levé části zad. Způsobil mu těžké zranění, které napadeného bezprostředně ohrožovalo na životě. „Smrt poškozeného byla odvrácena speciální a urgentní lékařskou péčí v Pardubické krajské nemocnici,“ dodal státní zástupce.

Úterní výpověď obžalovaného Que Tai Danga překládal v soudní síni do češtiny vietnamský tlumočník.

Obžalovaný tvrdil, že poškozený byl jeho bratranec a že spolu odjeli do České republiky pracovat. „Nikdy bych mu neublížil,“ tvrdil. Na to, že by mezi nimi osudný den došlo ke sporu, si nepamatuje. Podle něho odpoledne vypil s kamarádem větší množství piv a vína. „Když jsem přišel z hospody na ubytovnu, měl jsem hlad. Vzal jsem nůž, chtěl jsem si ukrojit chleba. Byl jsem tak opilý, že jsem padl na svého bratrance. Co se pak dělo, nevím. Až po chvíli jsem uviděl na sobě krev. Kdo ho zranil, nevím,“ řekl.

Předseda senátu Miloslav Ježek upozornil obžalovaného Vietnamce, že na policii krátce po činu přiznal, že mezi ním a bratrancem došlo k hádce. I to, že vzal nůž a bodl svého příbuzného. „Byl jsem ještě ve stavu nepříčetnosti a policie na mne vyvíjela nátlak. Říkala, že budu vyhoštěn zpět do Vietnamu,“ vysvětlil.

Senát nemohl vyslechnout poškozeného, neboť k soudu nepřišel. Předseda senátu proto přečetl písemné výpovědi některých svědků z přípravného řízení. Jeden Vietnamec byl svědkem sporu mezi oběma bratranci. Jeho příčinou bylo to, že napadený odmítl dát obžalovanému SIM kartu do mobilního telefonu. Podle svědka obžalovaný bodl svého krajana v afektu. Další svědci tvrdili, že Que Tai Dang byl vždy, když se napil alkoholu, agresivní.

Obžalovanému Vietnamci hrozí u soudu deset až patnáct let vězení.