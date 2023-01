FOTO: Řidiči, který v létě zabíjel v Adršpachu, hrozí 6 let vězení

Nejrychleji roste stejně jako v celé zemi kybernetická kriminalita. Celkem kriminalisté loni v kraji řešili v této oblasti 890 skutků, což je dvakrát víc než rok předtím. „Pachatelé tohoto druhu kriminality používají důmyslné metody a účinné psychologické postupy, kdy v obětech vyvolají obavu, kterou umocní stresem. Neváhají sáhnout po lsti a lžích, kterým oběť podlehne,“ vysvětlil šéf krajských kriminalistů Karásek.

Přišel o milion korun

Jedná se především o širokou škálu podvodů, kdy oběti kontaktují podvodníci vydávající se za bankovní úředníky a policisty a tvrdí jim, že jejich bankovní účet je napadený. Časté jsou i podvody založené na příslibu snadného zbohatnutí pomocí různých investic například do kryptoměn. To je i zatím poslední případ, kdy o víc než milion korun přišel muž z Náchodska.

„Kontaktoval ho neznámý pachatel, který mu sdělil, že má na bitcoinovém účtu téměř 10 500 amerických dolarů a že mu je pomůže převést na jeho účet. Přestože muž žádný bitcoinový účet neměl, nechal se postupně zmanipulovat,“ popsala podvod mluvčí policie Lucie Konečná. Podvedený muž ve věku 67 let podvodníkům umožnil vzdálený přístup do svého počítače. Z účtu mu v několika platbách odešel víc než jeden milion korun.

Stále účinný je i model romantických podvodů. Tady jsou oběťmi ženy, které často podvodníci kontaktují přes sociální sítě. Za příslib společného života z nich pak vylákají obří částky, často si kvůli tomu ženy sjednávají i úvěry. Nápaditost pachatelů a také naivita obětí je obrovská, celkem kyberpodvodníci vylákali ze svých obětí v hradeckém kraji za minulý rok 166 milionů korun. Rok předtím to bylo 48 milionů.

„Nedá se říct, že by se to týkalo jen starších seniorů, ovlivnit se nechají i mladší lidé. Bohužel prostředky často mizí v zahraničí. Je pak pro nás velmi složité se k těmto prostředkům dostat,“ přiznal Karásek. Také pachatele se daří policii najít v minimu případů.

Násilná trestná činnost

Přibylo také vražd a pokusů o ně. Celkem se meziročně zvýšil jejich počet ze tří na devět. Ve třech případech loňských dokonaných vražd pak zemřelo pět obětí. Nejvážnější zločin se stal v červnu v Javornici na Rychnovsku. „Z prvotního šetření kriminalistů lze dovodit, že muž usmrtil svoji manželku a syna a poté sebe, kdy motivem jednání byly zřejmě rodinné problémy,“ informovala těsně po tragédii mluvčí policie Iva Kormošová.

Najít pachatele vražd se kriminalistům v kraji podařilo u všech případů. „U vražd máme stoprocentní objasněnost. U dvou případů známe pachatele, ale procesně zatím nejsou ukončené. Týká se to případů z Jičínska a ze Dvora Králové nad Labem,“ dodal Karásek.

Mezi vraždy přibyde i srpnový případ z Rychnovska, při kterém 33letý muž záměrně ve vysoké rychlosti narazil do auta v protisměru a zabil řidičku (46 let) a spolujezdce (18 let). „Po několikaměsíčním prověřování a dále zejména na základě znaleckých posudků kriminalisté dospěli k závěru, že u prošetřovaného skutku se nejednalo o dopravní nehodu z nedbalosti, ale o úmyslný čin, takzvanou rozšířenou sebevraždu, při které měl mladý řidič spáchat i trestný čin dvojnásobné vraždy,“ sdělila před týdnem policejní mluvčí Eva Prachařová. Případ zřejmě bude kvůli smrti pachatele odložen.

Nejvíc trestných činů vyšetřovali v minulém roce policisté na Hradecku, následuje Trutnovsko, Náchodsko, Jičínsko a Rychnovsko. Právě na Rychnovsku se daří policistům najít pachatele nejčastěji. Naopak nejmenší objasněnost z Královéhradeckého kraj mají policisté na Hradecku. Letos se chce policie zaměřit na prevenci na internetové podvody, drogy a trestné činy na zranitelných obětech, tedy na dětech nebo na seniorech.