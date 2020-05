"V pondělí 4. května před 17. hodinou policejní hlídka díky důkladné prověrce odhalila a zadržela mezinárodně hledaného cizince, na něhož byl v Polsku vydán evropský zatýkací rozkaz pro násilnou trestnou činnost na území Polska," potvrdila policejní mluvčí Eva Prachařová.

Když muž zjistil, že přechod přes hranice nebude snadný, pokusil se dát na útěk a přitom neváhal skočit do řeky Metuje, kterou přebrodil. Ani to mu však nebylo nic platné, policisté muže pronásledovali a dostihli ho na druhém břehu. "Zmáčený uprchlík nejprve putoval do policejní cely, následujícího dne pak před soudce Krajského soudu v Hradci Králové, který obratem rozhodl o jeho vydání polským orgánům činným v trestním řízení," dodala mluvčí.

Muže, kterého hledal také Interpol, čeká předání do Polska, kde se bude před svým soudem zodpovídat.