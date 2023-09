/VIDEO/ Devatenáctiletý muž se pokusil v neděli 17. září krátce po půlnoci a znovu pak v šest hodin ráno v Náchodě znásilnit dvě ženy. Vzhledem k tomu, že jedné bylo 45 let a druhé 64 roků, mohly být zhruba ve věku jeho matky a babičky. Náchodští kriminalisté spolu s kolegy z obvodního oddělení mladíka zadrželi hned následující den a obvinili ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ukončeného ve stádiu pokusu. Hrozí mu vězení až na deset let.

Muž se měl pokusit znásilnit dvě ženy. | Video: Policie ČR

K oběma pokusům ke znásilnění mělo dojít tak, že k ženám, které procházely okolo něho, měl vždy přistoupit, a násilím je strhnout na zem. Podle policejní mluvčí Lucie Konečné se jednalo o jemu zcela neznámé ženy, které se náhodně vyskytly v jeho blízkosti. „K dokonání trestného činu v obou případech nedošlo jen z toho důvodu, že se oběti násilníkovi intenzivně bránily. V prvním případě měl pachatele překvapit hlasitý výkřik oběti, po kterém z místa utekl. V druhém případě ho vyrušily hlasy osob jdoucích v jejich blízkosti," popsala policejní mluvčí.

Mladík po nehodě lhal o svých údajích, police ho ale rychle vypátrala

Policisté za pomocí operativně pátracích prostředků ještě ten den ustanovili možného podezřelého. Jednalo se o mladíka, který byl v minulosti již trestně stíhán. Do pátrací akce se zapojili policisté z obvodního oddělení i kriminalisté a muže dopadli hned následující den. „Po prvotním výslechu byl muž obviněn z výše uvedeného trestného činu. Zároveň byl podán podnět na jeho vzetí do vazby. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let," konstatovala Lucie Konečná.