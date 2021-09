Muž sváděl chlapce k pohlavnímu styku, sám se přihlásil na policii

Až pět let vězení hrozí muži, který v uplynulých dnech obtěžoval chlapce ve věku od 10 do 15 let v obcích na Úpicku a Červeném Kostelci. Děti oslovoval pod záminkou opravy kola.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jiří Sláma