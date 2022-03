V jednom případě měl pachatel využít důvěřivosti seniorky a kontaktovat ji skrze dopravní nehodu, kterou měl mít její syn. Klasická smyšlená legenda VNUK, v tomto případě syn, poškozenou stála 191 tisíc korun. S obdobnou smyšlenou historkou ji měl kontaktovat ještě o pár dní později, kdy po ženě žádal 1 milion korun, ten už se mu však vylákat nepodařilo a žena zkontaktovala policii.

V dalším případě se měl pachatel vloupat do domu na Havlíčkobrodsku a napadnout seniorku, od které vyžadoval finanční hotovost. Poté, co zjistil, že u sebe žádnou nemá, měl uloupit klíče od motorového vozidla a od její další nemovitosti, kam měl o několik hodin později se svojí družkou zavítat. Ani zde však nenašel, co hledal.

Stovky let starý nádherný smírčí kříž byl zřejmě vztyčen jako pokání za zločin

V prosincovém případu má mít podíl na napadení seniorky na Náchodsku, která byla překvapena pachatelem u sebe doma. Ten byl maskován kuklou a okamžitě ji měl začít vyhrožovat. Jelikož u sebe neměla finanční hotovost, měl ji druhý den dovést vybrat peníze. Žena ze strachu udělala vše, co po ní chtěl.

U další seniorky měl pachatel ženu překvapit ve spánku, to se stalo v domě na Náchodsku. Seniorka však rychle zareagovala a začala předstírat bezvědomí. Pachatel měl ženě sundat šperky, vzít finanční hotovost, obrazy a odejít. Ve všech případech pachatel navodil u seniorek pocit strachu, kvůli kterému mu nebyly schopné odporovat.

Díky důkladné a dlouhodobé práci se tak kriminalistům podařilo tohoto pachatele odhalit. Z uvedených skutnků viné muže, který byl již v minulosti opakovaně trestně stíhán. Za jeho trestnou činnost mu nyní hrozí až 10let za mřížemi, partnerce 3 roky. Kriminalisté podali na obviněného muže státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby, který soudce akceptoval. Muž je tak nyní stíhán vazebně. Kriminalisté na případu i nadále intenzivně pracují.