Zprávu sdílelo za čtyřiadvacet hodin půl druhého tisíce lidí. Neznámý muž v černém autě se má údajně pohybovat na hranicích Pardubického a Královéhradeckého kraje, v obcích Skořenice, vzdálené 15 kilometrů severozápadně od Ústí nad Orlicí, a Kostelecké Horky, která leží jen o pár kilometrů dál, ale spadá už pod okres Rychnov nad Kněžnou.

Policie v Pardubickém ani Královéhradeckém kraji pravdivost zprávy nepotvrdila. „V těchto případech si nemůžeme dovolit nic podcenit a každé takovéto oznámení šetříme s plnou vážností a důsledností. A je tomu tak i při aktuálně sdílených informacích na sociálních sítích,“ uvedla vedoucí tiskové správy policie Královéhradeckého kraje Ivana Ježková.

"Je ale na místě zmínit, že ze zkušeností z obdobných oznámení je v naprosté většině případů v závěru vyšetřování potvrzeno, že první oznámení bylo vedeno dětským strachem z neznámé osoby či auta. Další oznámení už jsou vedena dětskou fantazií, představivostí a mnohdy i touhou být středem zájmu dospělých," říká Ivana Ježková s tím, že i přesto se kriminalisté aktuálním oznámením intenzivně zabývají. Doposud však nezjistili nic, co by oznámení potvrzovalo.

Panika a strach rodičů není na místě. Strašidelná historka o černém autě, které unáší děti, patří mezi tak zvanými městskými legendami vůbec k nejrozšířenějším. Na veřejnosti se objevuje s železnou pravidelností. Slyšel o ní bez nadsázky snad každý. S nástupem sociálních sítí je však dosah a šíření takovýchto nepodložených zpráv mnohonásobně účinnější, než tomu bylo dřív.

A v tomto konkrétním případě dodala nepodložené informaci na důvěryhodnosti navíc svou autoritou sama ředitelka školy. "Odmítám o tom hovořit. Na internet jsme to dali na základě doporučení policie a nejsem kompetentní, to nějak řešit. My ani nevíme, jestli to nějaké nebezpečí je, já o tom nic nevím," reagovala Ivana Diepoltová na dotaz Deníku. Krátce poté oznámení z facebooku zmizelo.

S tím, jak se podobné informace šíří, bobtnají a nabalují na sebe další "zaručeně ověřené" podrobnosti, které důvěřivé adresáty utvrzují v tom, že přece musí být pravdivé. Choceňská radní pro školství Dagmar Bláhová, která zprávu sdílela opakovaně, tvrdí, že řidič měl děti do auta lákat na bonbony a pejsky. Zaměřuje se údajně na děti ve věku šest až osm let. A podobně zaručených svěděctví je v komentářích pod sdíleným příspěvkem víc.