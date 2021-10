Kromě šesti a půl let ve věznici s ostrahou mu proto soud uložil i peněžitý trest ve výši 550 tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný. Obžalovaný si po poradě s obhájcem ponechal lhůtu pro odvolání, stejně se rozhodl i státní zástupce Jan Vodička.

Dohnal se k vaření pervitinu i jeho prodeji před soudem přiznal. Sám podle svých slov začal fetovat už v 18 letech.

„Protože jsem bral 20 let, mám k té droze obrovskou toleranci. V jednom období života jsem se chtěl ufetovat. Tam se mi ta tolerance ještě zvedla,“ popisoval před soudem čtyřicetiletý muž z Náchoda.

Sám odhaduje, že si aplikoval až 20 milionů vpichů. Ze závislosti se dvakrát neúspěšně léčil na psychiatrii v Havlíčkově Brodě. Jelikož byl na pervitinu závislý a v průběhu let potřeboval stále větší dávky, rozhodl se před několika lety, že začne drogu sám vyrábět.

Pervitin vařil z léků obsahujících pseudoefedrin, pro které od podzimu 2018 do léta 2019 pravidelně jezdil každý týden do polské Lubavky. Pomocí přenosné varny a chemikálií pak Dohnal metodou zvanou česká cesta vyráběl pervitin na různých místech na východě Čech. Zejména pak v okolí Náchoda, na Trutnovsku a u Přibyslavi.

SOUDCE NAKONEC OBŽALOVANÉMU UVĚŘIL

Státní zástupce původně v obžalobě vinil Aleše Dohnala z toho, že vyrobil více než 16 kilogramů pervitinu. Vycházel přitom z výpovědi, kterou obžalovaný poskytl policistům hned po svém zadržení v únoru loňského roku.

Později však Dohnal svou výpověď upravil. Přiznal sice, že do Polska pro léky jezdil a pervitin vařil, nesouhlasil ale s množstvím a také s tím, že by pervitin vyráběl už od roku 2017.

„Protože jsem byl u prvního výslechu pod vlivem drog, nedokázal jsem to přesně vymezit. Uvedl jsem tam svědka, který mě seznámil v té lékárně v Polsku. Z jeho výpovědi jsem zjistil, že vypověděl, že mě tam seznamoval na podzim 2018. Až od té chvíle jsem začal vyrábět,“ řekl u soudu Dohnal.

Soudce Luboš Sovák mu nakonec uvěřil. Jenže i 3,7 kilogramu, které měl podle rozsudku Dohnal vyrobit, je natolik velké množství, že pro něj platí sazba odnětí svobody na 8 až 12 let.

OD ZADRŽENÍ UŽ DOHNAL DROGY NEBERE

Obhájce ve své závěrečné řeči navrhl pro Dohnala šestileté vězení. Soud se nakonec rozhodl udělit trest o šest měsíců delší.

„S ohledem na hodnocení obžalovaného, jeho léčbu a chování po zatčení, jsme se rozhodli dát mu ještě jednu šanci a jít pod zákonem stanovenou sazbu. Vypadá to, že by to po narození dcery mohl se svou nápravou myslet vážně,“ odůvodnil rozsudek Sovák.

Ten zároveň řekl, že policisté měli Dohnalovi před prvním výslechem udělat test na drogy. Podle soudce je možné, že obžalovaný opravdu nemusel uvádět přesné skutečnosti. Aleš Dohnal od svého zatčení pravidelně dochází k lékařce, která ho každý týden testuje na drogy.

„Chci abstinovat i v budoucnu. Počítám s tím, že v léčbě budu pokračovat i po propuštění,“ dodal Dohnal.